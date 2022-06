Hurkacz jak Świątek. Kapitalny w finałach

Hurkacz nigdy nie pokonał lidera. "To będzie trudny mecz, postaram się jednak cieszyć grą" Hubert Hurkacz po... czytaj dalej » 4 finały, 4 zwycięstwa i tylko 1 stracony set - finałowe statystyki Hurkacza robią wrażenie. Pierwszy mecz o tytuł 25-latek rozegrał w 2019 roku w Winston-Salem i było to jego najbardziej zacięte decydujące starcie. W trzech setach pokonał Francuza Benoita Paire'a 6:3, 3:6, 6:3.

Trzy jednostronne finały

Kolejne trzy finałowe pojedynki były już bardziej jednostronne. Na następny tytuł Polak musiał czekać do 2021 roku. W styczniu wygrał w Delray Beach, pokonując w finale Amerykanina Sebastiana Kordę 6:3, 6:3.

W tym samym sezonie wrocławianin dorzucił jeszcze zwycięstwa w prestiżowym turnieju Masters 1000 w Miami i mniejszym w Metz. W Stanach Zjednoczonych pokonał Włocha Jannika Sinnera 7:6, 6:4, a we Francji Hiszpana Pablo Carreno-Bustę 7:6, 6:3.

Dziewięć wygranych z rzędu

Młodsza koleżanka Hurkacza Iga Świątek wygrała aż dziewięć swoich ostatnich finałów. W karierze przegrała tylko pierwsze takie starcie - z Poloną Hercog w Lugano w 2019 roku. Potem nie miała sobie równych. Mało tego. Na dziewięć rozegranych spotkań nie straciła nawet jednego seta.

Pierwszy finał na trawie

W niedzielę będzie mogła na spokojnie oglądać, jak poradzi sobie Hubert, dla którego przyszedł czas na pierwszy finał na kortach trawiastych. Naprzeciwko stanie najtrudniejszy rywal z możliwych, czyli lider rankingu ATP Daniił Miedwiediew.

Hurkacz nie ma się jednak co go obawiać. Na cztery do tej pory rozegrane spotkania z Rosjaninem wygrał dwa. Pokonał go m.in. w ubiegłorocznym Wimbledonie, gdzie ostatecznie doszedł do półfinału.



- Kiedy grasz w finałach, zawsze chcesz podnieść trofeum. To bardzo ekscytujące brać udział w meczach o tytuł. Bardzo lubię grać na trawie. Wiem, że Daniił jest numerem 1 na świecie, a ja nigdy nie pokonałem jeszcze lidera rankingu. Czeka mnie trudne zadanie, ale postaram się cieszyć grą i zaprezentować najlepsze umiejętności - powiedział przed niedzielnym pojedynkiem nasz reprezentant.

W Halle Polak pokazał już nieraz dobrą odporność w kluczowych momentach meczów. Wygrał wszystkie pięć tie-breaków. W finale także spodziewamy się wyrównanego starcia. Początek o godz. 15:00, relacja na żywo w Eurosport.pl.

Wszystkie finały Hurkacza:

Winston-Salem, 2019 rok: Hubert Hurkacz - Benoit Paire 6:3, 3:6, 6:3

Delray Beach, 2021 rok: Hubert Hurkacz - Sebastian Korda 6:3, 6:3

Miami, 2021 rok: Hubert Hurkacz - Jannik Sinner 7:6, 6:4

Metz, 2021 rok: Hubert Hurkacz - Pablo Carreno-Busta 7:6, 6:3