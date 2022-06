Nerwy w obozie Miedwiediewa. Trener opuścił kort w połowie finału z Hurkaczem

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ HURKACZ - MIEDWIEDIEW W EUROSPORT.PL

Hurkacz szczęśliwy po triumfie. "Zyskałem wiele pewności przed Wimbledonem" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Być może jednym z najlepszych meczów w karierze wrocławianin udowodnił, jak wielką siłą obecnie dysponuje. Siłą także mentalną, którą rozbija w pył pewność siebie rywali.

Miał dosyć

Miedwiediew nie miał sposobu na to, jak zatrzymać grającego jak w transie Hurkacza. W pierwszym secie ugrał tylko jednego gema, w drugi bynajmniej nie wszedł lepiej. Od razu pozwolił rywalowi na przełamanie. Dla obecnego w jego boksie trenera Gillesa Cervary było to już zbyt wiele.

Obaj panowie ścierali się i wymieniali mocniejszymi wypowiedziami w trakcie niedzielnego spotkania wielokrotnie. Aż w końcu po wspominanym, pierwszym gemie drugiego seta 41-letni szkoleniowiec postanowił zabrać swoje rzeczy i opuścić trybuny centralnego kortu.

gilles really said “fuck this shit i’m out” and i don’t blame him



Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Pewnym jest, że rosyjsko-francuski duet nie współpracował tego dnia najlepiej, ostrzejszych utarczek słownych w języku francuskim nie brakowało, wzajemnych pretensji także. Mimo to nie wiadomo do końca, czy opiekun lidera światowego rankingu zdecydował się sam, w przypływie negatywnych emocji, opuścić trybuny, czy też zrobił to na prośbę zawodnika.

W boksie, wyraźnie skonfundowana, pozostała żona zawodnika Daria. Sam Miedwiediew jeszcze na korcie dziękował jej za wsparcie.



- Daria, wielkie dzięki za ten tydzień. Czasami nie jest łatwo być ze mną na korcie, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie łatwiej i znacznie lepiej - sugerował.

Wspomnienie Australii

Dla obu zainteresowanych to nie pierwsza taka sytuacja. Podczas meczu trzeciej rundy Australian Open 2021 z Filipem Krajinoviciem Miedwiediew również nie mógł znaleźć wspólnego języka ze swoim trenerem, co i wtedy skończyło się tym, że Cervara opuścił trybuny.

Wówczas jednak jego zawodnik wygrał 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. W niedzielę w Halle było zgoła odmiennie.