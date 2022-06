Hurkacz rozbił lidera rankingu. Ma pierwszy tytuł na trawie

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ HURKACZ - MIEDWIEDIEW W EUROSPORT.PL

25-letni Hurkacz po raz pierwszy dotarł tak daleko na trawie. Wcześniej triumfował w 2019 roku na twardej nawierzchni w Winston-Salem, a w poprzednim sezonie na twardych kortach w Delray Beach i Miami oraz w halowej imprezie w Metzu.

Bilans Hurkacz - Miedwiediew przed finałem na remis

"Odgłosy porno" na treningu Thiema. Oburzeni sąsiedzi wezwali policję Nietypowa... czytaj dalej » W Halle dwa wcześniejsze występy zakończył na pierwszej rundzie, ale teraz generalny sprawdzian przed Wimbledonem wypadł okazale. W półfinale Polak stoczył ponaddwugodzinny bój z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem, zwyciężając 4:6, 7:6 (7-2), 7:6 (7-4).

26-letni Miedwiediew, lider światowego rankingu, po raz drugi z rzędu zagrał w finale imprezy na trawiastych kortach. Przed tygodniem w 's-Hertogenbosch uległ jednak niespodziewanie Holendrowi Timowi van Rijthovenowi i wciąż czeka na pierwsze turniejowe zwycięstwo w tym roku. W Niemczech w czterech spotkaniach nie stracił ani jednego seta.



W niedzielę Hurkacz i Miedwiediew spotkali się po raz piąty. Do tej pory bilans był remisowy. Polak zaczął od zwycięstwa w 1/8 finału ubiegłorocznego Wimbledonu, później przegrał w ćwierćfinale w Toronto i w fazie grupowej kończącego sezon turnieju Masters w Turynie, a w tym sezonie uporał się z Rosjaninem w ćwierćfinale w Miami.

Hurkacz rządził od początku

Zdecydowanie lepiej mecz zaczął Hurkacz. Już w drugim gemie przełamał serwis rywala. Mając pierwszego break pointa, Polak posłał efektowny skrót, który zachwycił zgromadzonych na trybunach kibiców. Zaraz zrobiło się 3:0. Dokładnie po 12 minutach gry.

Miedwiediew sprawiał wrażenie zagubionego, czego efektem była strata drugiego podania. Hurkacz grał pewnie, a Rosjanin, patrząc na swojego trenera, tylko bezradnie rozłożył ręce po jednej z nieudanych akcji. Potem głośno dyskutowali między sobą. Emocje najwyraźniej brały górę.

A Hurkacz konsekwentnie atakował i - co najistotniejsze - robił to skutecznie. Zaledwie 27 minut zajęło mu wygranie seta 6:1.

Źródło: Getty Images Hubert Hurkacz w akcji

Trener Miedwiediewa opuścił kort

W następnej partii Polak poszedł za ciosem. Od razu przełamał serwis Rosjanina, który po wszystkim prawdopodobnie rzucił kilka ostrych słów do swojego trenera Gillesa Cervary. Francuz nie wytrzymał i opuścił kort.

Napięta atmosfera nie mogła poprawić sytuacji Miedwiediewa, który nadal nie potrafił przeciwstawić się Hurkaczowi. Stać go było jedynie na krótkie zrywy solidnej gry. Dlatego Polak wyszedł na prowadzenie 5:3. Jego szkoleniowiec Craig Boynton uśmiechał się pod nosem, co pokazały kamery. Przeczuwał, że tylko kataklizm może odebrać zwycięstwo Hurkaczowi.

Miał rację. Skończyło się wynikiem 6:4. Mecz trwał godzinę i trzy minuty.

Hurkacz pozostaje niepokonany w finałach. To jego piąty tytuł w karierze, z czego premierowy na trawie. Do tego zdobyty w szczególnych okolicznościach, bo Polak - jak sam zaznaczał - do niedzieli nie potrafił ograć aktualnego numeru jeden na świecie. Dobrze to wróży przed rozpoczynającym się 27 czerwca Wimbledonem.

Finał turnieju ATP 500 w Halle:

Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 1) 6:1, 6:4