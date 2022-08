Hubert Hurkacz w finale w Montrealu. Zrewanżował się za porażkę w Roland Garros

Hurkacz błyszczy też w deblu. Ma drugi półfinał w Montrealu Hubert Hurkacz i... czytaj dalej » Hurkacz lepiej rozpoczął sobotni mecz, bo od prowadzenia 3:0 z przewagą przełamania. Ruud szybko jednak doprowadził do remisu 3:3, a przy prowadzeniu 6:5 popisał się drugim i decydującym breakiem. W premierowej partii Norweg regularniej serwował, co przełożyło się na większą liczbę szans na przełamanie (cztery, przy zaledwie jednej wrocławianina).

Hurkacz lepszy z każdym setem

Drugiego seta od breaka rozpoczął Ruud, ale Polak był w stanie poradzić sobie z niełatwą sytuacją. Ekspresowo wyrównał na 1:1, a w gemie numer sześć przełamał rywala po raz drugi, na 4:2. W końcu mógł pozwolić sobie na eksplozję radości, wyraźnie był zadowolony z poziomu swojej gry. Gdy trafiał pierwszym podaniem, na korcie brakowało emocji. O losach rywalizacji zadecydować musiał trzeci set.



Hubi on a high @HubertHurkacz takes us into a decider with 6-3 on the scoreboard@OBNmontreal#OBN22pic.twitter.com/XEpu5uK5C3 — ATP Tour (@atptour) August 13, 2022





Finałową odsłonę Hurkacz rozpoczął kapitalnie, bo od dwóch breaków i prowadzenia 4:0. Ruud próbował wrócić do gry po wygraniu gema przy swoim podaniu. Przy 1:4 miał nawet szansę na pojedyncze przełamanie powrotne, ale Polak nie pozwolił mu na odrobienie strat, wygrywając do końca swoje gemy serwisowe i kończąc spotkanie po dwóch godzinach i dwóch minutach.

Pracowita sobota Hurkacza

To był ich drugi bezpośredni mecz. W maju tego roku w 1/8 finału Roland Garros Hurkacz przegrał 2:6, 3:6, 6:3, 3:6, a Ruud dotarł wówczas do swojego pierwszego finału w Wielkim Szlemie (przegrał w nim z Rafaelem Nadalem).

Djoković z zakazem gry także w Cincinnati Novak Djoković... czytaj dalej » Hurkacz w sobotę wieczorem czasu lokalnego w parze z Janem Zielińskim wystąpi jeszcze w półfinale debla. Biało-Czerwoni powalczą z parą Daniel Evans, John Peers (Wlk. Brytania, Australia).

Bez porażki w finale

W drugim półfinale gry pojedynczej Hiszpan Pablo Carreno-Busta zmierzy się w Montrealu z Brytyjczykiem Danielem Evansem. Ich pojedynek zaplanowano na 2.00 w nocy czasu polskiego.

Hurkacz jeszcze nigdy w karierze nie przegrał finałowego spotkania. Trzy z pięciu turniejowych triumfów odnotował w Stanach Zjednoczonych: w 2019 roku w Winston-Salem, w 2021 w Delray Beach i "tysięczniku" w Miami, a ponadto w poprzednim sezonie zwyciężył w hali we francuskim Metz, a w czerwcu tego roku na trawie w Halle.

Wynik 1. półfinału ATP Masters 1000 w Montrealu:

Hubert Hurkacz – Casper Ruud 5:7, 6:3, 6:2