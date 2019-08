Hurkacz: Mnóstwo czasu minęło. Liczę, że ktoś do mnie dołączy

Hurkacz zgarnął upragniony tytuł. Pierwszy taki sukces od 37 lat Hubert Hurkacz z... czytaj dalej » Hurkacz dokonał wyjątkowego wyczynu. Ostatnim polskim triumfatorem znaczącego tenisowego turnieju był Wojciech Fibak, który 37 lat temu wygrał imprezę w Chicago. Poprzednio szansę na zapisanie się w historii miał Jerzy Janowicz, który w 2014 roku dotarł do finału również w Winston-Salem, ale musiał wówczas uznać wyższość Lukasa Rosola.

To wiele znaczy

- Minęło mnóstwo czasu (od ostatniego triumfu polskiego tenisisty). Jestem bardzo zadowolonym, że udało się wygrać imprezę ATP. Mam nadzieję, że inni dołączą do tego grona i że uda mi się wygrać więcej. Zwycięstwo w tym turnieju wiele dla mnie znaczy - powiedział po meczu 22-latek cytowany przez oficjalną stronę internetową ATP.

- To dla mnie wielkie zwycięstwo. Benoit to niesamowity zawodnik, więc to naprawdę coś wspaniałego. To był znakomity mecz. Musiałem cały czas walczyć, jestem bardzo podekscytowany, że udało się zgarnąć to trofeum - cieszył się pochodzący z Wrocławia zawodnik, który największe problemy napotkał w drugiej partii.

Realizował plan

- Zacząłem więcej atakować (w trzecim secie). Grałem w drugim zbyt defensywnie i Benoit był lepszy. Starałem się poprawić i skupiłem się na planie na ten mecz - mówił Hurkacz.

Polski tenisista awansował do sobotniego finału po bardzo pracowitym piątku, w którym rozegrał aż dwa spotkania. Na świętowanie i odpoczynek jest jednak bardzo mało czasu, bo Hurkacz jak najszybciej spróbuje dostać się do Nowego Jorku, gdzie już w poniedziałek rozpocznie zmagania w US Open. Jego rywalem będzie inny Francuz Jeremy Chardy.

Transmisje z US Open na antenach Eurosportu i w Eurosport Playerze.