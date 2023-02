Hubert Hurkacz - Benjamin Bonzi (RELACJA)

II SET: Hurkacz - Bonzi 6:3, 6:6 - tym razem Francuz miał break pointa przy stanie 30:40. Hurkacz obronił go kapitalnym forhendem. Potem nasz tenisista jeszcze dwukrotnie musiał odpierać ataki rywala przy break pointach. W najtrudniejszych chwilach z pomocą przyszedł mu jednak serwis. Wygrał gema po 14 wymianach i mógł podnieść pięść do góry w geście triumfu.

15:24