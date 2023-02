Hurkacz króluje w Marsylii. Pierwszy tytuł Polaka w sezonie

Oto co powiedział polski tenisista po kolejnym pięciosetowym, tym razem przegranym, pojedynku podczas AO 2023.

Hurkacz pokonał Ymera i awansował do półfinału turnieju w Marsylii

11. zawodnik światowej listy na południu Francji został rozstawiony z numerem 1. To dało mu wolny los w pierwszej rundzie. Na otwarcie zmierzył się zatem z notowanym w drugiej setce Szwajcarem Leandro Riedim i miał nadspodziewanie duże problemy. Wygrał dopiero po trzech setach. Zresztą podobnie było w następnym starciu ze Szwedem Mikaelem Ymerem, gdzie decydował tie-break ostatniej partii.

Nieco pewniej Hurkacz zaprezentował się w starciu z Kazachem Alexandrem Bublikiem. To ten pojedynek dał mu miejsce w niedzielnym finale. W nim rywalem był Bonzi, 60. rakieta świata, z którym wcześniej grał tylko raz. Pokonał go w 2018 roku. Tym razem również był zdecydowanym faworytem. To się potwierdziło.

Przełamania tylko w pierwszym secie

Wrocławianin szybko przełamał rywala i objął prowadzenie 4:1. Chwilę później Francuz odpowiedział tym samym i wydawało się, że doprowadzi do wyrównania. Hurkacz jednak nie pozwolił mu na to, ponownie go przełamał, a następnie pewnie wygrał premierową odsłonę.

Druga partia miała zgoła inny przebieg. Obaj bardzo pilnowali własnego podania. Polak miał co prawda dwie okazje na przełamanie w siódmym gemie, ale nie zdołał ich wykorzystać. Podobnie rzecz się miała z Francuzem w gemie 12. Ostatecznie potrzebny był tie-break.

W nim Hurkacz momentalnie sięgnął po minibrejka i zanim się Bonzi obejrzał, było już 3-0. Tej przewagi już Polak nie wypuścił. Wygrał decydującą rozgrywkę 7-4, a cały mecz 6:3, 7:6.

Dla 26-latka jest to szósty tytuł w karierze.

W poniedziałkowym notowaniu rankingu ATP Hurkacz utrzyma 11. pozycję.