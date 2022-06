Hubert Hurkacz wraca do czołowej dziesiątki światowego rankingu tenisistów

Wrocławianin przystąpił do tej imprezy, plasując się na 12. miejscu w rankingu ATP. Już po awansie do finału był pewien, że przesunie się o dwie pozycje w górę. Za triumf nasz reprezentant zyskał 500 punktów rankingowych. Wszystkie triumfy Hurkacza. Taką skutecznością nie może pochwalić się nawet Iga Świątek Hubert Hurkacz z... czytaj dalej »

Hurkacz bliski rekordowej pozycji

Hurkacz po raz trzeci w karierze pokonał Miedwiediewa, ale po raz pierwszy dokonał tej sztuki, gdy jego rywal przystępował do meczu jako światowa "jedynka". Po tym sukcesie 25-latek pochodzący z Wrocławia zasłużenie powróci do czołówki. W poniedziałek będzie klasyfikowany na 10. lokacie w zestawieniu ATP, wyprzedzając Brytyjczyka Camerona Norrie i Włocha Matteo Berrettiniego.

Niewiele dzieli go od najwyższej pozycji, jaką zajmował w rankingu singlistów. W listopadzie ubiegłego roku Polak był w nim dziewiąty. Teraz Hurkaczowi (3738 pkt) do wyprzedzającego go Feliksa Augera-Aliassime będzie brakować tylko 22 punktów. Za to nad klasyfikowanym na 11. miejscu Berrettinim będzie miał ponad 250 "oczek" przewagi. Miedwiediew pozostanie na czele rankingu z dorobkiem 8160 punktów.

Był to piąty singlowy finał w karierze wrocławianina i zarazem jego piąte zwycięstwo w pojedynku decydującym o tytule. Wcześniejsze trofea zdobywał on jednak na kortach twardych. Na trawie zatriumfował po raz pierwszy. To świetny prognostyk przed nadchodzącym Wimbledonem.