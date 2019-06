Pełne trybuny i awans faworyta. Poznań oklaskiwał Hurkacza

Mecz Hurkacza, podobnie jak dwa dni temu, wypełnił trybuny kortu centralnego. Sam pojedynek nie był zbyt widowiskowy, liczył się przede wszystkim serwis, który był mocną stroną obu zawodników. Lopez Perez potrafił posłać piłkę z prędkością nawet ponad 220 km/h i Polak czasami nie miał zbyt wiele do powiedzenia.



Hiszpan nie zawsze był jednak tak regularny, czasami mylił się przy dłuższych wymianach. W 10. gemie, przy podaniu Lopeza Pereza, Hurkacz wygrał trzy piłki i miał trzy setbole. Hiszpan dwie obronił, ale w kluczowym momencie popełnił podwójny błąd serwisowy.



Drugi set miał dość podobny przebieg. Przy stanie 3:3 Hiszpan miał breakpointa, ale wrocławianin odpowiedział dwoma asami, a po chwili to on przełamał podanie rywala. Ostatniego gema broniący tytułu Hurkacz wygrał bez straty punktu i po 70 minutach, jako ostatni z uczestników, zameldował się w ćwierćfinale.

Źródło: PAP/EPA Polak walczył z Hiszpanem Enrique'm Lopezem Perezem

Supermecze dla kibiców

- Musiałem być solidny przy swoim podaniu, gdyż przeciwnik fantastycznie serwował i szukałem swojej szansy na gemach returnowych. Myślę, że dziś dobrze serwowałem i dobrze grałem z głębi kortu, co zdecydowało o moim zwycięstwie. Z meczu na mecz coraz lepiej mi się gra, oczywiście chciałbym, głównie dla naszych kibiców, rozgrywać supermecze, ale nie zawsze to wychodzi - podsumował swój występ Hurkacz.



Ekspresowy Djoković w Paryżu. Ma pierwszy półfinał od trzech lat Novak Djoković... czytaj dalej » O półfinał Polak w piątek zmierzy się z rozstawionym z numerem piątym Portugalczykiem Pedro Sousą (początek, ok. godz. 17.30). W najlepszej ósemce turnieju jest również utytułowany Hiszpan Tommy Robredo, który pokonał Austriaka Dennisa Novaka (3.) 6:3, 5:7, 6:2.

Grają do niedzieli

W półfinałach gry podwójnej zaprezentuje się polska-rumuńska Michał Dembek - Florin Mergea, którzy wygrali w ćwierćfinale, po raz kolejny po super tie-breaku, z Włochami Simone Bolellim i Gianlucą Magerem 7:6 (7-5), 4:6, 10-8.



Turniej potrwa do niedzieli. Zwycięzca otrzyma 90 punktów do rankingu oraz premię finansową 9200 euro. Poznańska impreza jest też pierwszą zaliczaną do nowo powołanego cyklu Lotos PZT Polish Tour. W jego skład wchodzi 10 turniejów różnej rangi rozgrywanych w Polsce.



Wyniki 3. rundy gry pojedynczej:



Hubert Hurkacz (Polska, 1) - Enrique Lopez Perez (Hiszpania, 14) 6:4, 6:3

Rudolf Molleker (Niemcy, 15) - Zdenek Kolar (Czechy) 1:6, 6:1, 6:4

Pedro Sousa (Portugalia, 5) - Joao Domingues (Portugalia, 11) 6:3, 3:6, 6:3

Quentin Halys (Francja, 10) - Sebastian Ofner (Austria, 7) 6:4, 2:6, 6:3

Tommy Robredo (Hiszpania) - Dennis Novak (Austria, 3) 6:3, 5:7, 6:2

Gianluca Mager (Włochy, 8) - Filippo Baldi (Włlochy, 12) 6:1, 6:1

Andrea Vavassori (Włochy) - Oscar Otte (Niemcy, 9) 7:6 (6-3), 6:2

Alessandro Giannessi (Włochy, 13) - Daniel Masur (Niemcy) 7:6 (7-4), 4:6, 6:3