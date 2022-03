Hurkacz gra dalej w Miami. Przetrwał twardy bój w trzeciej rundzie

Hubert Hurkacz przegrał w dwóch setach 6:7(5), 4:6 z Andriejem Rublowem w czwartej rundzie turnieju ATP w Indian Wells. Dla wrocławianina była to druga porażka z tym rywalem w ciągu kilkunastu dni.

Najlepszy polski tenisista kontynuuje tournee po twardych kortach na amerykańskiej ziemi. Wcześniej dotarł do czwartej rundy imprezy w Indian Wells, tam pożegnał się z rywalizacją po odpadnięciu z Andriejem Rublowem.

Jak na ironię z tym samym zawodnikiem przegrał też jeszcze pod koniec lutego, podczas turnieju w Dubaju.

W poniedziałek Hurkaczowi przyszło zmierzyć się z rodakiem Rublowa i to w miejscu dla kariery Polaka wyjątkowym. To bowiem w Miami rok temu osiągnął zapewne największy, obok półfinału Wimbledonu, sukces - gdy wygrał jeden z czterech jak dotąd turniejów rangi ATP w singlu.

I pierwszy set starcia z Karacewem przybliżał najlepszego polskiego tenisistę do obrony tytułu. W trwającej 51 minut partii kluczowy okazał się gem ostatni, dwunasty. Wcześniej obaj panowie wygrywali solidarnie przy swoim serwisie, aż w końcu wrocławianin przełamał Rosjanina, mając jeden gem przewagi. Pozwoliło mu to wygrać ostatecznie ten fragment meczu do pięciu.

Rywal próbował brudnych zagrywek. Nie popłaciło

Przez większość seta drugiego wydawało się, że i tym razem decydujące będzie przełamanie, tym razem autorstwa niżej notowanego z zawodników. 32. w rankingu ATP Karacew dosyć niespodziewanie zwyciężył otwierającego gema przy serwisie 10. tenisisty świata.

Obrońca tytułu co prawda pozbierał się, przy swoim podaniu nie pozwalał już przeciwnikowi na wiele, aczkolwiek nie był w stanie osiągnąć czegoś ekstra. Finalnie to Rosjanin triumfował do czterech i mecz musiał rozstrzygnąć się w secie trzecim.

Źródło: Getty Images Hubert Hurkacz przetrwał trudne chwile

Tam na szczęście scenariusz wcześniejszy już się nie powtórzył. Nasz rodak wygrał trzy otwierające gemy, w tym ten newralgiczny, przy podaniu rywala. Mając spokojną i bezpieczną przewagę, nie mógł już tego spotkania wypuścić z rąk. Tak też się stało - nie pozwalał sobie na więcej strat przy własnym podaniu, kończąc seta w dziewięciu gemach (6:3), a cały pojedynek po w sumie dwóch godzinach i 24 minutach gry.

Na nic zdała się nawet - delikatnie mówiąc - mało elegancka przerwa medyczna Karacewa tuż przed ostatnim gemem. To Hurkacz był tego dnia po prostu lepszy.

W 1/8 finału Polak zmierzy się z lepszym z pary Lloyd George Harris - Yoshihito Nishioka. Obaj panowie swój mecz trzeciej rundy zaczęli o godzinie 20:30 polskiego czasu.

Asłan Karacew - Hubert Hurkacz 5:7, 6:4, 3:6