Hurkacz zrobił pierwszy krok w stronę obrony tytułu w Miami

Od spotkania z czwartym obecnie tenisistą Francji rozpoczął Hurkacz walkę o obronę wywalczonego przed rokiem tytułu w Miami Open. Rozstawiony z numerem 8 Polak w pierwszej rundzie miał wolny los, jego debiutujący w turnieju rywal o awans do drugiej rundy musiał zagrać z Serbem Laslo Djerem. Wygrał 6:2, 7:6(6).

25-letni wrocławianin z o rok starszym Rinderknechem spotkał się na korcie po raz pierwszy. Notowany obecnie na 58. miejscu listy ATP Francuz prezentuje dynamiczny i ofensywny tenis, a jego return potrafi sprawiać sporo problemów rywalom.

Cios za cios

Początek był wyrównany. Do stanu 6:6 obaj tenisiści wygrywali własne podania. W piątym gemie Hurkacz musiał nieco dłużej powalczyć, ale zdołał się obronić przed przełamaniem. Wtedy też stało się jasne, jak prawdopodobnie wyglądać będzie dalsza rywalizacja: czym dłuższa była wymiana, tym bardziej rosły szanse Hurkacza na jej wygranie.

Drugą niezawodną bronią Polaka był serwis. W pierwszej partii zafundował rywalowi aż 11 asów.



Hubi making it look easy @HubertHurkacz#MiamiOpenpic.twitter.com/4OgV97pjdm — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2022





O wyniku pierwszego seta miał jednak przesądzić tie-break. I tu po raz pierwszy polski tenisista miał powody do niepokoju. Świetnie odgrywający Rinderknech w pewnym momencie zanotował minibreaka. Polak zdołał jednak odrobić stracony punkt, a chwilę później wykorzystał szansę na objęcie prowadzenia. Przy swoim serwisie wciągnął rywala w długą wymianę i znalazł wolną przestrzeń na korcie, w którą posłał piłkę. Po blisko godzinie niełatwej walki wygrał pierwszego seta.

I poszedł za ciosem.

W pierwszym gemie 2. seta kibice na korcie Grandstand doczekali się pierwszego przełamania serwisu Francuza. Zadanie nie było łatwe, bowiem Rinderknech wściekle się bronił i walczył o odzyskanie inicjatywy przy własnym podaniu. Ale jedną ze słabszych stron świetnie grającego 26-latka był drugi serwis i to właśnie ten element udało się wykorzystać Polakowi.

Więcej luzu w grze Hurkacza

Po przełamaniu i podwyższeniu prowadzenia przy własnym serwisie Hurkacz nieco się rozluźnił. Pozwolił sobie na kilka wyszukanych pomysłów, a w trzecim gemie popisał się fantastycznym zagraniem, stojąc tyłem do siatki. Efektownych zagrań było zresztą więcej, co z każdą chwilą coraz bardziej wybijało z rytmu rywala Polaka. Trzeci gem również zakończył się przełamaniem.



It's the twirl for us pic.twitter.com/l5Ii3wzqE8 — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2022

Prowadzący 3:0 Hurkacz w pełni kontrolował sytuację na korcie. Przy swoim serwisie jeszcze podwyższył prowadzenie (4:0), a w siódmym gemie był bliski trzeciego przełamania Rinderknecha i wygrania meczu. Francuz obronił jednak piłkę meczową.

Awans Hurkacza do trzeciej rundy był jednak już tylko kwestią czasu. Hurkacz wykorzystał własne podanie i wygrał siódmy z rzędu mecz na kortach w Miami, robiąc pierwszy krok w stronę obrony tytułu.

Jego kolejnym rywalem będzie zwycięzca pojedynku Rosjanina Asłana Karacewa z Francuzem Ugo Humbertem.

Arthur Rinderknech - Hubert Hurkacz 6:7(5), 2:6