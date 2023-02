Męki Hurkacza w Dubaju. Postawił mu się gracz z drugiej setki rankingu

Hurkacz bliżej TOP10, bardzo ciasno na samym szczycie rankingu ATP Hubert Hurkacz,... czytaj dalej » Po wygranym turnieju w Marsylii Hurkacz ruszył na Bliski Wschód, gdzie rozpoczął walkę o nieco większą stawkę. Aby zrealizować plan zdobycia 500 punktów, które otworzyłyby mu ponownie drzwi do pierwszej dziesiątki rankingu, wygrać będzie musiał sześć meczów.

W pierwszym los nieco uśmiechnął się do Polaka, przynajmniej w teorii. Jego rywalem pierwotnie miał być Andy Murray, który w tym sezonie zachwyca niebywałą wolą walki i umiejętnością odwracania losów już niemal przegranych spotkań. Szkot wycofał się jednak z imprezy w Dubaju z powodu bólu biodra. Zamiast niego naprzeciw Hurkacza stanął Szewczenko (119. ATP), "szczęśliwy przegrany" z kwalifikacji.

Nieoczekiwany obrót spraw

22-letni Rosjanin okazał się wymagającym przeciwnikiem. Od początku zaciekle bronił własnych podań, a w szóstym gemie jako pierwszy zanotował przełamanie.

Po straconym gemie Polak nieco przyspieszył, próbując wywrzeć na rywalu presję i przypomnieć, że dzieli ich przecież ponad 100 miejsc w rankingu.

Na niewiele się to zdało. Uskrzydlony prowadzeniem Szewczenko nie dał się wybić z uderzenia. Obronił trzy break pointy i utrzymał własny serwis, wygrywając pierwszego seta 6:3.



Keep an eye on this match



Alexander Shevchenko takes the opener 6-3 against Hurkacz.@DDFTennis#DDFTennispic.twitter.com/PXZ4yRrdGv — ATP Tour (@atptour) February 28, 2023





Wymęczony remis

Drugą partię rozpoczynał Hurkacz. I chociaż po wygranym przez Polaka gemie to Rosjanin musiał gonić wynik, cały czas grał bardzo pewnie, czym z każdą chwilą coraz bardziej deprymował faworyta. W piątym gemie Szewczenko bliski był drugiego przełamania, ale Hurkacz zdołał obronić własny serwis.



Shevchenko putting on a show @DDFTennispic.twitter.com/GyEmpPlBqg — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2023

W końcu jednak Polak wykorzystał moment kryzysu rywala i zmusił go do popełnienia kilku błędów. W ósmym gemie przełamał Rosjanina, a po własnym serwisie zakończył seta wygraną.

Decydujący set

Trzecią partię ponownie lepiej rozpoczął Szewczenko. Wrocławianin musiał się solidnie napracować nad wygraniem własnego podania, ale w końcu kilka razy pokazał znakomity tenis, przy którym rywal miał niewiele do powiedzenia.

22-latek wciąż jednak sprawiał wrażenie, jakby zupełnie nic sobie nie robił z dzielącej ich przepaści w rankingu. Przy własnych gemach serwisowych grał pewnie, raz po raz rozrzucając Hurkacza po korcie i konsekwentnie broniąc prowadzenia.

Polakowi udało się go przełamać dopiero w piątym gemie decydującego seta. Po zaciętej wymianie zmusił Rosjanina do wyrzucenia piłki w aut.



A beauty @HubertHurkacz@DDFTennispic.twitter.com/8wrRPhXaQO — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2023





Przewagę przełamania trzeba było jednak utrzymać, a zadanie nie było łatwe, bo poziom gry Szewczenki nie pozwalał nawet na moment dekoncentracji. W 10. gemie Rosjanin dopiął swego i odrobił stratę przełamania.

Chwilę później wygrał gema przy własnym podaniu, a gdy Hurkacz odpowiedział tym samym, sprawę awansu musiał rozstrzygnąć tie-break.

Ten od miniprzełamania rozpoczął Polak, po czym wygrał dwie kolejne piłki przy własnym podaniu (3-0). Przewaga okazała się jednak zbyt wątła, by znakomicie grający Szewczenko nie był w stanie jej odrobić. Rosjanin obronił też piłkę meczową, a chwilę później zrobił to po raz kolejny. Skapitulował dopiero przy trzeciej.

"Trzeba przywyknąć do cierpienia". Krejcikova o sposobie na Świątek Serię zwycięstw... czytaj dalej » - Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie mimo późnej pory. Cieszę się, że odniosłem to zwycięstwo. Podróż, zupełnie inne warunki niż w Marsylii, nie było łatwo. Z pewnością jednak jutro poczuję się już lepiej - powiedział po ostatniej piłce Hurkacz.

Trenowany przez Guntera Bresnika Szewczenko wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo w cyklu ATP.

Hurkacz może zagrać z Djokoviciem w ćwierćfinale

W drugiej rundzie, 1/8 finału, przeciwnikiem tenisisty z Wrocławia będzie inny Rosjanin Pawieł Kotow (138. ATP). W poniedziałek kwalifikant pokonał Australijczyka Alexeia Popyrina 6:3, 5:7, 7:6(3).

Jeśli Polak przejdzie i tę przeszkodę, w ćwierćfinale może spotkać się z Novakiem Djokoviciem. We wtorek lider światowego rankingu rozegrał pierwszy mecz od miesiąca i triumfu w Australian Open. Męczył się z Czechem Tomasem Machacem (130. ATP), ale po dwuipółgodzinnym pojedynku wygrał 6:3, 3:6, 7:6(1).

W Dubaju wystąpią też Jan Zieliński i jego deblowy partner Hugo Nys z Monako. Finaliści Australian Open są rozstawieni z numerem czwartym. W środę ich przeciwnikami w pierwszej rundzie będą urodzony w Paryżu, ale reprezentujący USA Maxime Cressy oraz Francuz Fabrice Martin.

Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Aleksander Szewczenko (Rosja) 3:6, 6:3, 7:6(7)