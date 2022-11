Trudny mecz Hurkacza w Paryżu. O wygranej przesądziła świetna gra w końcówkach

Hurkacz awansował, ale jego szanse na ATP Finals już iluzoryczne Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Impreza w stolicy Francji to dla Hurkacza (10. ATP) ostatnia szansa, aby wywalczyć awans do ATP Finals. W rankingu Race to Turin Polak zajmuje dziewiąte miejsce i - by realnie myśleć o wejściu do najlepszej ósemki sezonu - potrzebuje znakomitego wyniku w Paryżu oraz korzystnych rozstrzygnięć w meczach swoich najgroźniejszych rywali.

Set niewykorzystanych okazji Mannarino

Wrocławianina już w pierwszej rundzie czekało trudne zadanie, bo mierzył się z nieobliczalnym Mannarino (43. ATP). Francuz od początku świetnie prezentował się zarówno przy własnych gemach serwisowych, jak i z pozycji returnującego.

Dość powiedzieć, że tylko w pierwszym secie 34-letni tenisista miał aż osiem break pointów. Nie wykorzystał jednak żadnego, bo w kluczowych momentach Hurkacz potrafił obronić się, posyłając asy na stronę przeciwnika.

Losy partii finalnie decydowały się dopiero w tie-breaku. W nim kibice byli świadkami zaledwie jednego mini-breaka, szczęśliwie na korzyść polskiego zawodnika. Rozgrywka zakończyła się wynikiem 7-5 i bliżej awansu do 1/16 finału był Hurkacz.

Źródło: Newspix Hubert Hurkacz

Jedno przełamanie zadecydowało

W drugim secie obraz gry nie uległ znaczącej zmianie. Grający w Paryżu z "dziką kartą" Mannarino dalej pewnie wygrywał gemy przy własnym podaniu, ale podobnie wyglądało to również w przypadku Polaka.

Okazji na przełamanie z obu stron nie było aż do stanu 4:4. Wtedy, w dziewiątym gemie drugiej partii, wrocławianin miał break pointa po prostym błędzie Francuza, którego wykorzystał chwilę później dzięki fenomenalnemu returnowi pod linię końcową.

Przy własnym podaniu Hurkacz potwierdził dobrą dyspozycję serwisową, wygrywając gema do 30 i awansując do kolejnej rundy. Następnym przeciwnikiem naszego tenisisty będzie Duńczyk Holger Rune (18. ATP) lub Szwajcar Stanislas Wawrinka (153. ATP).

Wynik meczu turnieju ATP 500 w Paryżu:

Hubert Hurkacz (Polska, 10) - Adrian Mannarino (Francja) 7:6 (7-5), 6:4