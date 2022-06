Holger Rune wygonił swoją matkę z trybun w Paryżu

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

19-letni Duńczyk nie wytrzymał ciśnienia. W trzecim secie spotkania z Ruudem, gdy został przełamany na 4:3, krzyknął do swojej matki, że ma opuścić trybuny.

- Jeśli nie potrafisz mi pomóc, to wyjdź – powiedział.

Już wcześniej w trakcie tej partii Rune kilka razy zwracał się do niej z podobną "prośbą". Kobieta opuściła swoje miejsce, ale wróciła po kilku gemach.

Źródło: Imago Aneke Rune zawsze stara się wspierać syna

Zachowanie tenisisty spotkało się z krytyką, także ze strony ekspertów Eurosportu.

- To nie do zaakceptowania. Nie mówisz swojej matce, że ma wyjść – grzmiał były zawodnik Alex Corretja.

- Wprawdzie nie jestem matką, a mój syn nie jest jeszcze dorosły, ale nie reaguje w ten sposób, gdy przebywa na boisku i coś mu się mówi. Nie potrafię tego zrozumieć – dodał tenisista Mischa Zverev.

Na tym nie koniec. Rune przegrał 1:6, 6:4, 6:7, 3:6, ale nie mógł pogodzić się, że piłka, która okazała się meczową, trafiła minimalnie w kort. Gdy po meczu podszedł do siatki, zamiast normalnie pogratulować rywalowi, tylko od niechcenia podał mu rękę. Ruud jedynie z niedowierzaniem pokręcił głową, podsumowując w ten sposób zachowanie 19-latka.

"Dumny ze swojego rozwoju"

Po meczu Rune opublikował wpis w mediach społecznościowych. Przyznał, że musi lepiej panować nad emocjami.

"Oddałem serce i duszę w każdym meczu rozgrywanym w Paryżu. W moją pracę wkładam wielką pasję, bo taki już jestem. Jestem również dumny z mojego rozwoju, ale widzę, że są elementy do poprawy. W ćwierćfinale nie byłem w stanie zagrać na moim poziomie, to frustrujące. Nie zmienia to faktu, że odnalezienie drogi do zwycięstwa wymaga większej kontroli nad emocjami. Jestem tego świadomy i się poprawię" – napisał Rune na swoim Instagramie.

Następnie podziękował "świetnemu teamowi, rodzinie, sponsorom i zwłaszcza kibicom z całego świata".



Warto zaznaczyć, że kilka dni temu zachowanie Duńczyka również odbiło się szerokim echem. Zaledwie 15 minut przed rozpoczęciem spotkania deblowego poinformował swojego partnera Francisco Cabrala, że rezygnuje z gry. Portugalczyk nie krył rozczarowania. O wszystkim dowiedział się… z Instagrama Rune.