19-letni Duńczyk broni się przez atak. "Federer był 40 razy gorszy ode mnie"

Rune pod początku wspomnianego meczu w Paryżu był bardzo rozemocjonowany.

Wielokrotnie krzyczał do siebie i pani sędzi, pochodzącej ze Szwecji Louise Azemar Engzell. Zmusił także matkę do opuszczenia trybun.

Dogrywka w szatni

Na dodatek, po ostatniej, przegranej piłce w bardzo niesympatyczny sposób przybił piątkę Ruudowi i jeszcze raz miał zastrzeżenia do pani arbiter.

Do spięcia miało też dojść w szatni. Rune oskarżył przeciwnika, że ten wykrzykiwał mu coś w twarz.

Ruud zaprzeczył tym oskarżeniom.

Duńczyk broni zachowania na korcie Philippe'a Chatriera i na swoją obronę przywołuje... sylwetkę szwajcarskiego mistrza Rogera Federera.

- Młody Federer był może nawet 40 razy gorszy ode mnie, a teraz jest jednym z najbardziej wielbionych zawodników w tourze. Myślę więc, że mam jeszcze naprawdę dużo czasu, aby zbudować nawet lepszy wizerunek - powiedział.

- Mam ekstremalną pasję do sportu i być może czasami za bardzo to pokazuję. Mam 19 lat. Jestem nadal młody i każdego dnia robię wszystko, aby dodać coś pozytywnego do mojej postawy. To jest proces. Widzę zmiany i to jest świetne. Jeśli wszyscy ludzie na świecie byliby tacy sami i myśleli tak samo, to byłoby to straszne. Fajnie jest, gdy wiesz, czego chcesz, i lubisz swój charakter - dodał.

Federer rzucał rakietą i przeklinał

Federer przez ponad 20 lat kariery zyskał miano dżentelmena na korcie, ale reputacji nie zbudował od razu. Jak wspominała Madeleine Barlocher - jego trenerka z czasów młodości - nastoletni Roger potrafił nie tylko rozpaczać po porażkach.

- W trakcie treningów w Bazylei rozwijał się bardzo szybko. Był zadowolony. Potem, kiedy zaczynał wielkie turnieje, nie robił już tak szybkich postępów. Czuł się sfrustrowany i często rzucał rakietą. Poza tym zawsze przeklinał, ale cóż, to domena wszystkich młodych ludzi - wspominała Barlocher.