Media: Nadal i jego żona spodziewają się dziecka

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

Rewelację, która w środę poruszyła media na Półwyspie Iberyjskim, opublikował magazyn "Hola". Wprawdzie ani tenisista, ani jego małżonka nie odnieśli się na razie do tej radosnej informacji, dziennikarze uznali ją za potwierdzenie pojawiających się od jakiegoś czasu plotek.

Magazyn opublikował fotorelację z kilkudniowych wakacji, jakie po powrocie Króla Mączki z Paryża para spędziła z grupą przyjaciół na rejsie jachtem po Morzu Śródziemnym. Na zdjęciach uwagę zwraca coraz bardziej zaokrąglona sylwetka małżonki tenisisty oraz zakładane przez nią luźniejsze niż zazwyczaj stroje.

Hiszpanie w wiadomości o spodziewanym potomku 22-krotnego triumfatora turniejów Wielkiego Szlema upatrują nie tylko źródła osobistego szczęścia tenisisty, ale również dodatkowej motywacji przed rozpoczynającym się 27 czerwca Wimbledonem.



EXCLUSIVA: Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo: las imágenes que revelan su embarazo https://t.co/NwCu9ldWytpic.twitter.com/pIjt2djwK3 — Revista ¡HOLA! (@hola) June 15, 2022





Walka o udział w Wimbledonie

Na razie Nadal walczy z czasem, by przed inauguracją imprezy uporać się z doskwierającą mu od dłuższego czasu kontuzją stopy. Podczas ostatniego turnieju Rolanda Garrosa grał dzięki silnym środkom przeciwbólowym. Po zwycięstwie poddał się radioterapii, której celem było "uśpienie" niektórych nerwów, by nie wysyłały bodźców bólowych do mózgu.

Otoczenie tenisisty wysyła co jakiś czas sygnały, z których wynika, że nowatorska terapia przyniosła oczekiwane efekty. Nadal miał rozpocząć treningi na trawie. Jego występ na trawiastych kortach Wimbledonu z dnia na dzień staje się coraz bardziej prawdopodobny.