"Niech zajmie się treningami. Resztę zrobię ja". Serbska gwiazda rośnie pod opieką Djokovicia

Madjenović to wychowanek tenisowej akademii Djokovicia. W lipcu obchodził 19 urodziny, chwilę wcześniej osiągnął największy sukces w karierze. W Luedenscheid wygrał challangera, do którego przystępował jako kwalifikant.

W trakcie imprezy pokonał między innymi byłego szesnastego zawodnika światowego rankingu Marco Cecchinato z Włoch. Sam finał z również wyżej notowanym od siebie Chińczykiem zajął mu niespełna 49 minut.

Gratulacje w telefonie

Madjenović przeżywał największe chwile, ale oczy serbskich kibiców były skierowane wtedy głównie na Londyn, gdzie kolejne kroki w drodze po 21. wielkoszlemowy tytuł stawiał Djoković.

Jak się okazuje, lider światowego rankingu znalazł czas by śledzić losy swojego młodszego kolegi w niemieckim turnieju.

- Kiedy po wygranym finale włączyłem telefon, zobaczyłem, że pierwsza wiadomość była od niego. W minutowym nagraniu przekazał jak bardzo cieszy się z mojego tytułu - wspomina Madjenović. - Taki właśnie jest. To legenda. Zawsze dostępny, można zapytać go o radę. Chce pomóc, potrafi wysłuchać.

Obaj spędzają ze sobą sporo czasu także na korcie. Tak było właśnie przed wyjazdem Djokovicia do Anglii, gdy spotkali się na małym zgrupowaniu w Ulcinj.

- On lubi odwiedzać Czarnogórę, więc często zaprasza mnie na treningi i wspólne przygotowania. Zawsze czuję się wtedy wyróżniony - przyznaje z dumą 19-latek.

Madjenović dopiero wypływa na szerokie wody. Pomoc, jakiej udziela mu Djoković, nie ogranicza się tylko do wsparcia mentalnego. Na tym etapie kariery potrzebne są też środki, ale i tu młody Serb może liczyć na swojego idola.

- Pamiętam którąś z rozmów z Novakiem - wspomina dziś ojciec 19-latka. - Dyskutowaliśmy o konkretach dotyczących kariery Hamada. Nagle poczułem, że muszę się uszczypnąć, nie wierzyłem w to, co usłyszałem. Gdy podsuwał pomysły, co robić dalej, wtrąciłem, że to wszystko przecież kosztuje. A on tylko mówił dalej, sugerował, że potrzebny jest trener, miał plan, jak i co zrobimy. Na koniec dodał: Niech Hamad zajmie się treningami. Resztę zrobię ja.

Nie wydali nic

Djoković nie rzucał słów na wiatr. Jak zdradza Medjedović, popularny zawodnik pokrył wszystkie koszty dotyczące startów Hamada, jeśli chodzi o ubiegły rok.

- Wszyscy trenerzy, podróże, hotele, samoloty, fizjoterapeuci, masażyści... Nie wydaliśmy na to ani grosza. W tenisie nie są to małe kwoty, wręcz ogromne - przypomina.

- Podczas tamtej rozmowy Novak powiedział mi: "Nie robię tego dla pieniędzy. Zarabiam gdzie indziej. Po prostu taką mam rolę, pomaganie jest moim zadaniem. Kim byłbym, gdybym nie pomagał dzieciom, które na to zasługują. Jeśli Hamadowi ktoś pomoże teraz, on pomoże komuś w przyszłości - wspomina.

Jasny cel na najbliższe miesiące

Madjenović w ostatnich tygodniach sukcesywnie pnie się w górę w światowym rankingu. Obecnie jest 259., cel na najbliższe tygodnie jest jasny. To awans do czołowej 250-tki oraz walka o udział w kwalifikacjach US Open, ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym roku.

- Mam nadzieję, że to zrobię. Na razie idzie mi dobrze - przyznaje tenisista.