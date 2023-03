Kontuzja kolegi pokrzyżowała plany Hurkacza

Dimitrow poddał sobotni mecz przy stanie 6:2, 6:7(5), 0:3. W trakcie rywalizacji miał problemy z nogą, uniemożliwiające mu normalne poruszanie się po korcie. Nie wiadomo, jak długo potrwa jego przerwa.



You hate to see it @GrigorDimitrov retires with injury in the decider vs Kubler, sending the Aussie through at #TennisParadisepic.twitter.com/aOjPjZSZ2B — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2023





Skończyło się na jednej niespodziance

W drabince deblowej Indian Wells na oficjalnej stronie ATP napisano już, że Hurkacz z Dimitrowem oddali mecz drugiej rundy walkowerem. Nazwiska ich rywali, Rohana Bopanny i Matthew Ebdena, znalazły się już w ćwierćfinałowej kolumnie.

W pierwszej rundzie Polak i Bułgar sprawili dużą niespodziankę, eliminując parę numer dwa – Rajeeva Rama i Joe Salisbury'ego po zwycięstwie 7:6(2), 6:4.

To nie oznacza końca przygody Hurkacza z kalifornijskim turniejem. Rozstawiony z dziewiątką Polak wciąż ma prawo marzyć o sukcesie w singlu. W trzeciej rundzie jego rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul – 17. rakieta imprezy.

W turnieju pań wciąż występuje Iga Świątek. Rywalką liderki rankingu WTA w trzeciej rundzie będzie Kanadyjka Bianca Andreescu [32].