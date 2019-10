"Jesteś bardzo seksowna". Skandal z udziałem znanego sędziego

Gustavo Fernandez pokazał swoją waleczność i nieustępliwość w półfinale rywalizacji deblowej na wózkach. Argentyńczyk, który jest liderem światowego rankingu wśród singlistów, do samego końca walczył, aby odbić piłkę. To mu się udało, ale niestety zaliczył również upadek. Na sczęście Fernandez szybko zdołał się pozbierać i wrócił do gry. On i jego partner awansowali do finału.

Do zdarzenia doszło 26 września, w drugiej rundzie imprezy z pulą nagród 46,6 tys. euro. Gdy po przegraniu pierwszego seta Dalla Valle opuścił kort w trakcie przerwy na toaletę, Moscarella postanowił popracować nad motywacją Sousy, który wygrał premierową partię 7:5, choć przegrywał w niej 0:3 i 2:4.

- Odwagi Pedro, dalej. Jest bardzo gorąco, musisz zachować koncentrację. Proszę. Jestem już za stary, by siedzieć tu dwie godziny - przekazał tenisiście, mieszając język włoski z hiszpańskim.

- Bądź skoncentrowany. Dalej, dwie minuty i będzie po wszystkim. To powinno być 6:1, 6:1, miałeś 45 break pointów. Skoncentruj się. Trudno o siły przy takiej pogodzie – dodał.

Nie przepuścił nawet dziewczynce

Sędziego najwyraźniej ośmielił brak publiczności, bo już kilka chwil wcześniej skompromitował się, w niestosowny sposób zwracając się do dziewczynki podającej piłki.

- Jesteś fantastyczna i bardzo seksowna – odniósł się wówczas do jej wyglądu i na tym nie poprzestał.

- Wszystko z tobą w porządku? Jest bardzo gorąco. Czujesz gorąc? Fizycznie czy emocjonalnie? – dopytywał dziewczynkę Moscarella kilka gemów później.





BREAKING VIDEO! More about the umpire behaviour in that match. Said to ballgirl "“You are fantastic” “Very sexy” “Are you ok? It’s hot. Do you feel hot? Phisically or emotionally?” Is this acceptable addressed to a young girl even if said "as a joke"?https://t.co/IUHEZ5oySa — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 29 September 2019







Tymczasowe zawieszenie

Na reakcję ATP nie trzeba było długo czekać. W poniedziałek władze zawodowego cyklu opublikowały w tej sprawie komunikat.

"Jesteśmy świadomi szeregu incydentów z udziałem sędziego głównego Gianluki Moscarellego w trakcie meczu Pedro Sousy i Enrico Dalla Valle podczas zeszłotygodniowego turnieju ATP Challenger Tour we Florencji. Gdy sprawę ujawniono, Moscarella natychmiast został wyrzucony z turnieju i wszczęto w tej sprawie dochodzenie. Do czasu opublikowania wyników śledztwa zawieszono go w roli kontraktowego sędziego ATP" – napisano.

Moscarella, który w elicie sędziów jest od 2010 roku, nie otrzymał też za pracę we Florencji zapłaty.

W ostatnim czasie to drugi głośny skandal z udziałem sędziego stołkowego. Podczas US Open 2018 Mohamed Lahyani postanowił zmotywować Nicka Kyrgiosa, gdy ten przegrywał 4:6, 0:3 z Francuzem Pierre'm-Huguesem Herbertem. Ostatecznie Australijczyk wygrał mecz drugiej rundy w czterech setach.