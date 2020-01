Muguruza uzupełniła grono półfinalistek. Historyczny sukces w Melbourne

Tak wyglądał początek czwartego dnia w Australian Open. Wszystko to, co działo się w Melbourne, gdy w Polsce była jeszcze noc.

- Ostatnio, kiedy zmierzyłam się z Anett Kontaveit, niewiele zabrakło mi do zwycięstwa. Wtedy po prostu opadłam już z sił. Na razie nie wiem, jaka będzie taktyka na to starcie - powiedziała Iga Świątek. W 4. rundzie Australian Open rywalką Polki będzie Estonka Kontaveit. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Szwajcar zaczął spotkanie świetnie, później z jego formą było coraz gorzej. Zverev potrzebował dziewiętnastu turniejów wielkoszlemowych, by awansować do półfinału.

26-letnia Hiszpanka to dwukrotna triumfatorka wielkoszlemowych turniejów: French Open w 2016 roku oraz Wimbledonu rok później.

Jesienią 2017 roku Muguruza była liderką rankingu WTA, a rok później podczas French Open dotarła do półfinału, ale później notowała gorszy okres w karierze.

Słońce pomogło Hiszpance

W tegorocznym turnieju w Melbourne spisuje się jednak znakomicie. W środowym ćwierćfinale pokonała w dwóch setach Pawliuczenkową (nr 30.), która również zbierała dotychczas pochwały za swoją grę. Pierwszy set był niezwykle wyrównany. Dopiero w 12. gemie Rosjanka popełniła trzy podwójne błędy.

Źródło: EPA/MICHAEL DODGE Kluczowe błędy kosztowały Pawliuczenkową porażkę

W drugiej partii sporo kosztowały ją błędy przy swoich serwisach. Muguruza, którą wielokrotnie oślepiało słońce, była w stanie to wykorzystać. W dziewiątym gemie wykorzystała drugą piłkę meczową. Hiszpanka wygrała po nieco ponad półtoragodzinnym pojedynku.



- Musiałam dzisiaj dostosować się do warunków panujących na korcie. Ale dla rywalki warunki były takie same. Jestem bardzo zadowolona z tego wyniku - przyznała Muguruza, która w Australian Open po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału. Pogromczyni Świątek bez szans. Szybki awans Halep Simona Halep bez... czytaj dalej »

W półfinale czeka na nią Halep

Teraz czeka ją mecz z Rumunką Halep, która wcześniej w środę gładko, w ciągu zaledwie 53 minut, pokonała 6:1, 6:1 Estonkę Anett Kontaveit, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Igę Świątek.

- Jak trzeba zagrać z Simoną Halep? O szczegółach ja i trenerka porozmawiamy między sobą. Znam tę tenisistkę od dawna, to na pewno będzie ciężki mecz - przyznała Hiszpanka, która podobnie jak Rumunka prowadziła w przeszłości w światowym rankingu.

W drugim półfinale australijska liderka rankingu Ashleigh Barty zmierzy się z Amerykanką Sofią Kenin.

Wyniki ćwierćfinałów kobiet w Australian Open:

wtorek

Ashleigh Barty (Australia, 1) - Petra Kvitova (Czechy, 7) 7:6 (8-6), 6:2

Sofia Kenin (USA, 14) - Ons Jabeur (Tunezja) 6:4, 6:4



środa

Simona Halep (Rumunia, 4) - Anett Kontaveit (Estonia, 28) 6:1, 6:1

Garbine Muguruza (Hiszpania) - Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja, 30) 7:5, 6:3