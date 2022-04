Hurkacz zaskoczony dzień przed meczem. Zmiana rywala

Monflis jest ulubieńcem publiczności, ponieważ słynie z niekonwencjonalnych, bardzo efektownych zagrań. Jego starcie z rozstawionym z nr 11 Polakiem miało być hitem poniedziałkowych zmagań singlistów w Monte Carlo. Do pojedynku jednak nie dojdzie.

Problemy ze stopą

35-letni Francuz ogłosił w niedzielę, że nie jest w stanie grać z powodów zdrowotnych. O swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych.

"Niestety, muszę wycofać się z turnieju Monte Carlo z powodu problemów z moją stopą. Lekarze zalecili mi odpoczynek, zanim stanie się coś poważniejszego. Planuję wrócić na turniej w Madrycie! Do zobaczenia wkrótce" - napisał Monfils na Twitterze.



Hi all, sadly I have had to withdraw from Monte-Carlo following an issue with my foot. Doctors have advised me to rest before it gets more serious. I am planning to be back in time for Madrid ! See you soon — Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 10, 2022

Nowy rywal Hurkacza

W związku z tym Hurkacz zadebiutuje w tym roku na kortach ziemnych w spotkaniu z innym rywalem. Będzie nim Boliwijczyk Hugo Dellien, który w niedzielę rozegrał najdłuższy mecz w tegorocznych eliminacjach. Dellien ograł Japończyka Taro Daniela w trzy i pół godziny.

Początek poniedziałkowego meczu Hurkacz - Dellien powinien rozpocząć się ok. godziny 16.00-17.00.

Jeśli Polak wygra, w drugiej rundzie jego przeciwnikiem będzie inny Francuz Ugo Humbert lub Hiszpan Pedro Martinez.