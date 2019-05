Nieziemski forhend po wyskoku i obrocie. Na korcie owacja na stojąco

Hurkacz pokonał De Minaura i awansował do czołowej "50" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Monfils w starciu 1/8 finału prestiżowej imprezy na kortach ziemnych zmierzył się z Martonem Fucsovicsem z Węgier. Spotkanie było rozgrywane poza głównymi arenami turnieju, ale i tak na trybunach zgromadziło się bardzo wielu kibiców. Na pewno nie żałowali decyzji.

Akcja jak z innej planety

W pierwszym secie Fucsovics grał bardzo dobrze i wygrał partię 6:1. W drugiej odsłonie Monfils zdecydowanie podniósł poziom. Pod koniec tej części popisał się akcją, która jeszcze długo będzie komentowana.

Węgier chciał zaskoczyć prowadzącego 5:3 Francuza skrótem. 32-latek dobiegł do piłki, ale za chwilę został przelobowany. Monfils nie zrezygnował. Bardzo szybko dobiegł do piłki i nie tylko ją odbił, ale na dodatek zrobił to w wyjątkowy sposób. Przebił ją forhendem z wyskoku i półobrotu. Wykonał to tak dobrze, że rywal nie był w stanie zareagować.

Fani natychmiast nagrodzili 18. tenisistę światowego rankingu owacją na stojąco. Braw nie było końca, a sam zawodnik wyglądał na bardzo zadowolonego. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że to było "najlepsze zagranie, jakie kiedykolwiek widziano". Niektórzy pisali także "Francuz skacząc tak wysoko na korcie ponownie pokazał, że jest z innej planety".



It gets better from every angle #MMOpenpic.twitter.com/9wzmIEBcQ8 — Tennis TV (@TennisTV) 8 maja 2019





Teraz czas na starcie z Federerem

W przeszłości Monfils już wiele razy zachwycał na korcie niesamowitymi zagraniami. Uderzenia między nogami, czy z wyskoku to dla niego nic nowego, ale to, co zrobił w Madrycie na pewno będzie wysoko w rankingu najlepszych odbić jego kariery.

Francuz wygrał drugiego seta 6:4, a trzeciego 6:2.

W trzeciej rundzie zmierzy się z Rogerem Federerem.

Szwajcar na korty ziemne wrócił po trzyletniej przerwie. Mistrz z Bazylei najpierw miał wolny los, a na inaugurację pewnie pokonał rodaka Monfilsa, Richarda Gasqueta 6:2, 6:3.