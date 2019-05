Furia urugwajskiego tenisisty. "Myślami jesteś już na plaży"

Kłótnia miała miejsce na początku trzeciej partii. Cuevas nie był w najlepszym nastroju, bo wcześniej przegrał seta i zamiast być pod prysznicem, musiał jeszcze walczyć na korcie. Serwował przy stanie 30:30. Pierwszy serwis posłał w aut. Przy drugim Mariana Alves wywołała "let" i zarządziła, że należy powtórzyć drugie podanie. Komenda ta jest używana, gdy coś przeszkodzi tenisistom w grze. W tej sytuacji był to przebiegający chłopiec do podawanie piłek, który zdaniem sędzi rozproszył zawodników. Takie rzeczy się zdarzają, ale sędzia powinna wtedy zarządzić grę od pierwszego, a nie od drugiego serwisu. I na to najbardziej zdenerwował się Cuevas.

- Jak to drugi serwis? Zbliża się weekend. Wyraźnie jesteś myślami na plaży. Już wcześniej mnie wyprowadziłaś z równowagi, ale teraz to przesada - bulwersował się Urugwajczyk, który nie miał zamiaru grać dalej. Wezwał na kort supervisora, który chłodnym okiem rozstrzyga takie spory. Do rozmów włączył się Tiafoe, tłumacząc, że powinien być pierwszy serwis.

Na korcie pojawił się Carlos Sanchez, rodak Mariany Alves i po kilkuminutowych debatach przyznał rację Cuevasowi, co się rzadko zdarza. Przeważnie podtrzymywane są decyzje sędziego głównego. Gra została wznowiona od pierwszego podania. Urugwajczyk wyraźnie się zrelaksował. Wygrał decydującego seta 6:2, a cały mecz 2:1. W sobotnim półfinale zmierzy się z rewelacją imprezy Alejandro Davidovichem Fokiną.

Pablo Cuevas - Frances Tiafoe 6:0, 6:7, 6:2