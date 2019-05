Stoicki spokój Hurkacza przed meczem z numerem 1. "Znam Novaka, Novak zna mnie"

- Jest kilku bardzo utalentowanych tenisistów. Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov czy Hubert Hurkacz. Młodym drogę wyznacza Alexander Zverev. Czeka nas zmiana pokoleniowa. To świetne, bo potrzebujemy nowych twarzy - powiedział Novak Djoković.

Djoković: Hurkacz to jeden z wielu utalentowanych młodych...

Djoković: Hurkacz to jeden z wielu utalentowanych młodych graczy

Hubert Hurkacz o grze we French Open bez konieczności gry w kwalifikacjach.

Plan relacji Eurosportu z drugiego dnia Roland Garros W drugim dniu... czytaj dalej » Novaka trudno nie znać - to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli dyscypliny. Członek elitarnej wielkiej trójki, w skład której wchodzą jeszcze Roger Federer i Rafael Nadal. Serb, Szwajcar i Hiszpan rozdzielają między sobą prowadzenie w rankingu i tytuły wielkoszlemowe. Obecnie liderem rankingu z komfortową przewagą jest Djoković, ale pod względem liczby triumfów na wielkim szlemie pozostaje w cieniu Federera, a także Nadala. Po sukcesie w Australian Open ma ich na koncie 15. Traci pięć tytułów do "FedExa" i dwa do Rafy.

Djoković dopiął swego

Paryż to jednak ziemia tego ostatniego. Odkąd Nadal przejął tu kontrolę w 2005 roku, tylko trzy razy triumfator nazywał się inaczej. W 2009 roku zwyciężył Federer, bo Nadalowi przydarzyła się niewytłumaczalna do dziś wpadka w 4. rundzie z późniejszym finalistą Robinem Soederlingiem. W 2015 roku poległ w ćwierćfinale z Djokoviciem, z kolei w finale Serb nie dał rady Stanowi Wawrince. Jedyny tytuł na kortach Rolanda Garrosa "Nole" wyszarpał rok później - kiedy Nadal wycofał się z turnieju po dwóch meczach.

Hurkacz nie ma na koncie żadnego tytułu, zresztą mecze z rywalami z top 3 może policzyć na palcach jednej ręki. Konkretnie dwóch palcach, bo w poniedziałek rozegra dopiero drugi taki pojedynek. W marcu w ćwierćfinale Indian Wells przegrał po wyrównanym boju z Federerem 4:6, 4:6.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wilander: Hurkacz będzie niebezpiecznym rywalem dla Djokovicia

Ogromne przeżycie

- Spotkanie z Rogerem było dla mnie ogromnym przeżyciem. Nigdy wcześniej nie grałem z zawodnikiem, który tyle osiągnął w tenisie. To doświadczenie dało mi taki spokój, że jestem w stanie rywalizować na równi z zawodnikami z samego szczytu - zapewnia najlepszy polski tenisista.

Po raz pierwszy w karierze Hurkaczowi przyjdzie się jednak zmierzyć z numerem 1. Djoković rozdaje karty w męskim tenisie już od początku listopada i w rankingu regularnie powiększa przewagę nad kolejnymi zawodnikami. Hurkacz jest 44. na świecie, co nie znaczy, że w tourze jest postacią anonimową.

Źródło: Newspix Hubert Hurkacz Roland Garros 2019

Chleb powszedni

Popularność w tym sezonie zdobył przede wszystkim znakomitym występem we wspomnianym Indian Wells. Zanim zatrzymał go Federer, pokonał czterech przeciwników, z czego trzech z top 30. To po tym występie bardzo przychylnie wypowiadał się o nim Djoković, widząc między innymi w Polaku przyszłość dyscypliny.

Ale to nie wszystko. Od kilku miesięcy konsultantem Hurkacza jest szanowany Craig Boynton, co otwiera wiele drzwi w tourze. Na przykład do wspólnych treningów z takim zawodnikami jak właśnie Djoković.

- Trenowałem z nim kilka razy, a zatem znam Novaka, Novak zna mnie. Ostatnio trenowałem z nim przed turniejem w Monte Carlo, tak więc wiem, czego się spodziewać z jego strony - zapewnia ze stoickim spokojem Hurkacz, dla którego walka z najlepszymi tenisistami świata to powoli już chleb powszedni.

Oglądaj Wideo: Eurosport Najlepsze zagrania pierwszego dnia Rolanda Garrosa

Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.