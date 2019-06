Liderka rankingu odpadła z French Open. Osaka się pakuje

Osaka zadziwiła tenisowy świat, gdy we wrześniu ubiegłego roku wygrała US Open i zdobyła pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. To, że jej sukces w Nowym Jorku nie był dziełem przypadku, potwierdziła w styczniu, gdy triumfowała w Australian Open. Dzięki temu zwycięstwu została pierwszą rakietą świata.

Wspaniała Świątek awansowała do czwartej rundy. Na koniec były łzy szczęścia W piątek... czytaj dalej » 21-letnia Japonka od początku miała trudności z przechodzeniem do kolejnych etapów rywalizacji w Paryżu. W meczu otwarcia z 90. na światowej liście Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą była o dwa punkty od odpadnięcia, ale ostatecznie wygrała 0:6, 7:6 (7-4), 6:1. W jeszcze większych opałach była w drugiej rundzie z Białorusinką Wiktorią Azarenką, ale zwyciężyła po prawie trzech godzinach gry 4:6, 7:5, 6:3.

Mnożyły się błędy

W sobotę Osaka walczyła o siedemnaste kolejne zwycięstwo w turniejach wielkoszlemowych. Zawodniczka z Kraju Kwitnącej Wiśni miała jednak wyraźne problemy na korcie. Potwierdzała się teoria, że znacznie lepiej czuje się ona na szybszych nawierzchniach. Liderka rankingu WTA w całym meczu popełniła aż 38 niewymuszonych błędów.

W pierwszym secie padło tylko jedno przełamanie dla Czeszki przy stanie 4:4. W kolejnej odsłonie Osaka prowadziła 2:1, lecz przegrała pięć kolejnych gemów i całe spotkanie 4:6, 2:6. Będąca 42. rakietą świata Siniakova nigdy wcześniej nie przeszła trzeciej rundy w grze pojedynczej któregoś z wielkoszlemowych turniejów.

- Czułam się bardzo zmęczona. W innych meczach zmagałam się z bólem głowy, może to stres – przyznała po przegranej batalii Osaka.

Mimo sobotniej porażki pozostanie liderką światowego rankingu, ponieważ z turniejem pożegnała się również druga na światowych listach Karolina Pliszkova.

Wyniki sobotnich meczów 3. rundy kobiet:

Iga Świątek (Polska) - Monica Puig (Portoryko) 0:6, 6:3, 6:3

Katerina Siniakova (Czechy) - Naomi Osaka (Japonia, 1) 6:4, 6:2

Madison Keys (USA, 14) - Anna Blinkowa (Rosja) 6:3, 6:7 (5-7), 6:4

Simona Halep (Rumunia, 3) - Łesia Curenko (Ukraina, 27) 6:2, 6:1