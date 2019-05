"Iga Świątek faworytką? Może dlatego, że jest nieprzewidywalna"

Oto, co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do 2. rundy damskiego singla French Open. Polka pokonała w dwóch partiach Selenę Janicijevic.

Plan transmisji Eurosportu na 5. dzień French Open Czwartek na... czytaj dalej » Warszawianka rozgrywa swój pierwszy seniorski turniej na kortach im. Rolanda Garrosa. Zaczęła całkiem dobrze - od wygranej z trzydziestą juniorką świata Seleną Janicijevic 6:3, 6:0. Z gry nie była jednak zadowolona.

- Fajnie, że jest niezadowolona nawet po zwycięstwach. Gdyby była zadowolona z każdego meczu, to nie szukałaby poprawy. Z Janicijevic zagrała fajnie, poradziła sobie z presją trybun. Była faworytką i wygrała - podkreślił trener Świątek.

To Wang jest faworytką

Polska tenisistka ponoć czuje ulgę, że zagra z zawodniczką rozstawioną. Chinka Qiang Wang zajmuje szesnaste miejsce w rankingu. W pierwszej rundzie wygrała ze swoją rodaczką Saisai Zheng 6:1, 7:5.

- Słyszałem, że to jednak Iga znowu jest faworytką bukmacherów. Nie wypada mi o tym mówić, ale dotarły właśnie do mnie takie informacje i nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że jest nieprzewidywalna. Moim zdaniem, to Chinka jest faworytką - dodał Sierzputowski.

Dla Igi Świątek to pierwszy sezon w dorosłym tourze i pierwszy turniej wielkoszlemowy bez konieczności rozgrywania kwalifikacji.

- W meczu z Wang trzeba będzie wykazać się cierpliwością. Nie będziemy w Paryżu patrzyli na wynik, ale na grę. Naszym celem długoterminowym, a nazwałbym go nawet średnioterminowym, jest dobry ranking na koniec roku. Fajnie byłoby załapać się do pierwszej "50", jeśli zdrowie pozwoli - przyznał Sierzputowski.

Oglądaj Wideo: Eurosport Eksperci przed meczem Świątek. "To inny rozmiar kapelusza"

Świątek i Wang spotkają się na korcie nr 14. Początek transmisji w Eurosporcie 2 o godz. 11