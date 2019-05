Wozniacki wygrała siedem pierwszych gemów, ale zeszła z kortu pokonana

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

"Zła wiadomość z rana". Kvitova wycofała się z French Open dwie godziny przed meczem French Open bez... czytaj dalej » 22-latka przegrała siedem pierwszych gemów poniedziałkowego meczu, ale zdołała się podnieść i odnieść swoje pierwsze zwycięstwo nad rywalką z czołowej dwudziestki rankingu. Na początku obecnego sezonu Weronika sklasyfikowana była na 133. miejscu na świecie.

Nerwowy początek

- To dla mnie wspaniała chwila. Już sam występ na korcie Philippe’a Chatriera wywołał u mnie wielką ekscytację. Na początku byłam bardzo zdenerwowana, ale z czasem byłam agresywniejsza i zaczęłam grać mój tenis - powiedziała po ostatniej piłce Rosjanka dla której było to pierwsze zwycięstwo w wielkim szlemie.

Na kortach im. Rolanda Garrosa Wozniacki nigdy nie przebrnęła ćwierćfinału, dochodząc do tej fazy turnieju w 2010 i 2017 roku. Na początku kwietnia dotarła na kortach ziemnych do finału zawodów WTA w Charleston, ale tam przegrała z Amerykanką Madison Keys. Później Dunka miała problemy zdrowotne, przez które kreczowała w pierwszych spotkaniach w Madrycie i Rzymie.



Another day, another upset!



Veronika Kudermetova fights back to topple Wozniacki 0-6 6-3 6-3.#RG19pic.twitter.com/zvqNgUn5YJ — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 May 2019





Gwiazdy poza turniejem

W niedzielę z French Open pożegnały się: Angelique Kerber (Niemcy), Venus Williams (USA) i Swietłana Kuzniecowa (Rosja). Z kolei w poniedziałek z powodu kontuzji lewego ramienia wycofała się Czeszka Petra Kvitova.

Natomiast pierwsze zwycięstwo w karierze we francuskiej imprezie odniosła Brytyjka Johanna Konta, która pokonała Niemkę Antonię Lottner 6:4, 6:4.

We wtorek w Paryżu zagrają Magda Linette i Iga Świątek, a ich rywalkami w pierwszej rundzie będą reprezentantki gospodarzy, które w imprezie znalazły się dzięki tzw. dzikim kartom - odpowiednio - Chloe Paquet i Selena Janicijevic.

