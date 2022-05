Ekspert nie ma wątpliwości. Zagranie Świątek przyszłością tenisa

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o swoich przygotowaniach przed turniejem wielkoszlemowym we Francji.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek, na temat swoich odczuć po meczu w Polsce w kwalifikacjach Pucharu Billie Jean King.

Każdym kolejnym występem umacnia swoją pozycję niekwestionowanej królowej kortu. Iga Świątek w niedzielnym finale turnieju WTA pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Był to 23. z rzędu wygrany mecz przez Polkę.

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Świątek jest numerem jeden światowego rankingu. Wygrała w tym sezonie pięć kolejnych turniejów WTA i nie przegrała 28 meczów z rzędu.

"Świątek zawsze byłaby wielką faworytką"

Zdaniem Wilandera mogłaby dominować jeszcze bardziej.

- Gdyby mecze kobiet trwały pięć setów, to Świątek zawsze byłaby wielką faworytką - podzielił się swoim spostrzeżeniem Wilander. - To ze względu na wysoki poziom, jaki mogłaby prezentować w dłuższych spotkaniach. Jest wiele kobiet, które potrafią wyjść na kort i grać niewiarygodnie przez 45 minut do godziny. W tym czasie mogą zaliczyć breaka ze Świątek, wygrać partię 6:3 i nagle potrzebują tylko odrobiny szczęścia, aby rozstrzygnąć mecz - zanalizował trzykrotny zwycięzca Rolanda Garrosa.

- Polka na pewno jest faworytką, ale o wiele trudniej jest konsekwentnie nią być w trzech setach. Iga wciąż potrzebuje dobrych startów w meczach, podczas gdy na przykład Novak Djoković nie musi zaczynać z najwyższego pułapu. On po jednej, dwóch godzinach gry powoli staje się faworytem w meczu, który potrwa minimum trzy godziny. Iga w ciągu godziny mogłaby nie znaleźć swojej najwyższej formy - wytłumaczył Wilander.

Źródło: Getty Images Iga Świątek jest w wybornej formie

Świątek to przyszłość

Iga Świątek postawiła na Niemcy. Trudny początek sezonu na trawie Iga Świątek... czytaj dalej » Szwed oczywiście może tylko gdybać, a panie i tak grają maksymalnie do trzech setów. W tym czasie Świątek już wkrótce spróbuje powtórzyć swój sukces z 2020 roku i ponownie wygrać na kortach w Paryżu. Zdaniem Wilandera gra Polki na mączce jest unikalna i wyznacza obecnie trendy na przyszłość.

- Myślę, że nie ma tak wielu kobiet, które czują się równie dobrze na nawierzchni ziemnej, co mężczyźni - powiedział ekspert Eurosportu. - Po części ma to związek z ruchem na glinie, gdzie trzeba się ślizgać, aby pokryć cały kort. Niewiele jest pań wystarczająco szybkich i silnych, które potrafią to zrobić - zauważył.

- Przyszłość kobiecego tenisa idzie w kierunku zagrania forhendowego Świątek. W przeszłości był on grany wyżej, a przez to margines błędu był większy. Ona potrafi grać bezpiecznie, ale i bardzo agresywnie. Podobnie z forhendu uderzają Rafa i Novak. Tak naprawdę nie widzieliśmy tego w grze kobiet, ponieważ do tego potrzeba szybkości i siły rakiety - wyjaśnił były wybitny tenisista.

Turniej French Open rozpocznie się 22 maja i potrwa do 5 czerwca.