Francuska mistrzyni nie może nachwalić się Świątek. "Poza grą oferuje też coś nieco innego"

Zrobiła to! Iga Świątek mistrzynią French Open. W finale pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1, na koniec miała łzy w oczach. Tak się przechodzi do historii polskiego i światowego tenisa. Oto królowa Paryża, najmłodsza od triumfu Moniki Seles w 1992 roku.

- Jestem kobietą, więc nigdy nie uda mi się to, co potrafi Rafa Nadal. On był dla mnie inspiracją - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej po finale Roland Garros. Polka została triumfatorką turnieju, pokonując w ostatnim meczu Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Od pierwszej rundy do finału. Zobacz drogę Igi Świątek do niesamowitego triumfu w Roland Garros 2020.

Trudno znaleźć słowa, aby opisać to, co w ostatnich miesiącach wyprawia wciąż 20-letnia Świątek. W sobotę w wielkim stylu wygrała po raz drugi prestiżowy turniej w Rzymie.

Dla Polki to był 28. zwycięski pojedynek po kolei. Takiej serii nie miał nikt od 2015 roku. Wtedy Serena Williams wygrała 27 spotkań z rzędu. Amerykanka jeszcze lepszą passę miała w 2013 roku, gdy zanotowała 34 triumfy jeden po drugim.

Zasłużyła na tę pozycję

W niedzielę startuje wielkoszlemowy French Open, a więc turniej, w którym raszynianka triumfowała w 10 października 2020 roku.

- Iga od kilku miesięcy wyraźnie pokazuje nam, że to ona rządzi. To prawda, że stało się to w tym samym czasie, gdy na tenisową emeryturę przeszłą Ashleigh Barty. Czuję, że to wręcz logiczne, ona zasłużyła na tę pozycję. Nie stała się numerem jeden, tylko dlatego, że Australijka przestała nim być - mówi w rozmowie z Eurosportem Mauresmo.

Maursemo, która w 2004 i 2006 roku prowadziła w klasyfikacji WTA, jest pod wrażeniem wszechstronności Polski.

- Światek prezentuje wysoki poziom gry i pokazuje, że zasługuje na pierwszą pozycję w rankingu. Ponadto, w momencie gdy to osiągnęła, występowała na kortach twardych, a wiemy, że mączka jest jej ulubioną nawierzchnią. Zatem wygrała na twardych kortach w Indian Wells i Miami. Kontynuowała na mączce w Stuttgarcie oraz w Rzymie. Dodatkowo zwyciężała w dwóch setach. To ona dominuje teraz w świecie tenisa i to ona będzie faworytką w Paryżu. Dla mnie to po prostu oczywiste.

Naturalna dziewczyna

Była znakomita tenisistka zwróciła także uwagę na to, jak najlepsza tenisistka świata zachowuje się na korcie.

- To, co mnie w niej interesuje, to jej spontaniczność, naturalność i to, że poza swoją grą oferuje też coś nieco innego, więcej różnorodności, zwłaszcza w forhendzie. A fakt, że po zwycięstwie w 2020 pokazała, że pracuje również nad sferą mentalną, że mówiła o tym jako o czymś zupełnie naturalnym, całkowicie zintegrowanym z pracą jej zespołu, to jest bardzo interesujące. Wydaje mi się oczywiste, że jest to aspekt, który był ważny już dziesięć, piętnaście czy dwadzieścia lat temu, ale dziś jest on bardziej niż kluczowy, jest obowiązkowy. Uważam to za bardzo interesujące - dodała dyrektorka turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa.