Nadal docenił pracę Thiema. "Kiedyś ty też wygrasz w Paryżu"

Nadal do Thiema: Kiedyś ty też wygrasz w Paryżu

Piękny moment triumfu Rafaela Nadala. Oto piłka meczowa z finału przeciwko Dominikowi Thiemowi (6:3, 5:7, 6:1, 6:1). Hiszpan wygrał 12. tytuł we French Open.

Zasłużona radość mistrza. Rafael Nadal wygrał French Open po raz dwunasty i odebrał piękny Puchar Muszkieterów. Oklaskiwał go król Hiszpanii, odebrano również hymn dla Rafy. Zobaczcie i posłuchajcie.

Dominik Thiem docenił klasę Rafy Nadala po finale French Open. Oto, co powiedział Austriak.

W niedzielnym finale Roland Garros tylko w dwóch pierwszych setach kibice obserwowali na korcie wyrównaną walkę. W kolejnych dwóch partiach Nadal pozwolił przeciwnikowi na urwanie zaledwie dwóch gemów i sięgnął po swój dwunasty tytuł mistrza French Open, a ogółem 18. w turniejach wielkoszlemowych. Po wygraniu decydującej wymiany Hiszpan ze szczęście padł na paryską mączkę. Sukces nieosiągalny dla innych zawodników przyjął z wielką skromnością.

Swoją wypowiedź po finale król Paryża rozpoczął od pochwał dla austriackiego zawodnika.

- Bardzo ciężko pracuje, zawsze ma uśmiech na twarzy i jest dobrym człowiekiem. To jest najważniejsze - chwalił rywala triumfator French Open 2019. - Muszę przyznać, że wiem jak trudno jest przegrać w finale. Należą ci się słowa uznania. Walcz dalej. Jestem pewien, że pewnego dnia tu zatriumfujesz.

Nadal dziękował wszystkim, którzy pomogli mu i wspierali w drodze po kolejny tytuł. Nie chciał, by ktokolwiek poczuł się pominięty, dlatego zwracał się do kibiców i organizatorów po angielsku, hiszpańsku i francusku. Wreszcie przyznał, że French Open to dla niego najważniejszy turniej na świecie.

- To naprawdę niesamowite. Nie potrafię opisać tego, co teraz czuję. Moim marzeniem było zagrać tutaj w 2005 roku (Hiszpan w debiucie 14 lat temu także wygrał paryską imprezę) i nie przypuszczałem, że będę w stanie w 2019 roku także tu być. To dla mnie wyjątkowa chwila. Przed tym turniejem stoczyłem walkę z czasem. Ja i mój sztab nie wiedzieliśmy, czy będę w stanie wystąpić. Dlatego ten puchar wiele dla mnie znaczy - stwierdził ze skromnością hiszpański mistrz.

"Rafael, jesteś legendą"

Thiem był zawiedziony porażką w decydującym starciu, ale już przed finałem przyznawał, że czeka go najtrudniejsze sportowe wyzwanie. Choć pokonał Nadala kilka tygodni temu w Barcelonie, to zdawał sobie sprawę, że w Paryżu będzie to zadanie graniczące z cudem.

- Kocham ten turniej całym sercem. Kocham tutejszych kibiców. Oczywiście, bardzo mi przykro z powodu porażki. Rafael, jesteś niesamowitym mistrzem, prawdziwą legendą w naszym sporcie. Możemy się tylko cieszyć, że grasz. To nierealne, co osiągnąłeś. Z pewnością za rok znów spróbuję cię pokonać. Już nie mogę doczekać się kolejnego startu w tym turnieju - powiedział Dominik Thiem uznając klasę Hiszpana.