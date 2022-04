Uderzył w twarz rywala. Przeprosił, pozostaje bezkarny

Przegrał, a za chwilę spoliczkował rywala. Szokujące zachowanie 15-letniego tenisisty Gorszące sceny... czytaj dalej » Do bulwersującego zdarzenia doszło po zakończeniu meczu rozstawionego w imprezie z nr 1 Kouame z reprezentującym gospodarzy Raphaelem Nii Ankrahem. Ghańczyk wygrał z faworytem 6:2, 6:7, 7:6, ale gdy podszedł do siatki, by zgodnie z tradycją podziękować rywalowi za grę, otrzymał od niego uderzenie w twarz.

15-letni Francuz opublikował na swoim instagramowym profilu przeprosiny wobec rywala i wyjaśnił, co było powodem jego szokującego zachowania.

Nie panował nad swoim zachowaniem

Mecz opisał jako "wyjątkowo frustrujący", między innymi z powodu padających raz po raz z trybun obraźliwych komentarzy, z których część była skierowana pod adresem jego obecnej na trybunach matki.

"To jednak nie usprawiedliwia mojego zachowania" - napisał w oświadczeniu. "Chciałbym publicznie przeprosić Raphaela" - zapewnił.



Number 1 seeded player Michael Kouame from France slaps Raphael Nii Ankrah after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ — KENNETH KWESI GIBSON (@Kwesi_Gibson) April 4, 2022





"Popełniłem błąd i zupełnie nad sobą nie panowałem. Jestem gotów zaakceptować wszelkie konsekwencje, jakie za moje zachowanie nałoży na mnie ITF. Wykorzystam ten czas na refleksję nad tym, jak lepiej radzić sobie w takich sytuacjach w przyszłości w sposób, który odpowiada mojemu charakterowi" - zadeklarował.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Michael Kouame (@micha.kouametennis)





Z informacji udzielonych mediom przez ITF wynika, że federacja jest świadoma incydentu i analizuje sprawę "w celu ustalenia, czy konieczne są dalsze działania".

Dotychczas w sprawie Kouame nie podjęto jednak żadnych decyzji dotyczących ewentualnej kary dla 15-latka. Minęło pięć dni od meczu.