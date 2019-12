Była czołowa tenisistka wygrała walkę z rakiem. "Stoczyłam twardą bitwę"

- Zdiagnozowano u mnie raka.Brałam chemioterapię, stoczyłam twardą bitwę i wciąż oddycham.Wygrałam tę walkę.A teraz wracam do akcji - poinformowała 39-letnia Schiavone w przekazie video.

”HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action”. pic.twitter.com/DyafTTcHBX — Francesca Schiavone (@Schiavone_Fra) December 13, 2019





Była w czołówce

Serena Williams przeciwko dyskryminacji kobiet. "Zasługuję na takie same pieniądze" Serena Williams... czytaj dalej » Włoszka karierę zakończyła we wrześniu 2018 roku podczas turnieju US Open w Nowym Jorku. Siedem lat wcześniej była czwartą zawodniczką światowego rankingu WTA.

Schiavone wraca do trenerskiej pracy - szkoli młodzież w Mediolanie, ale wcześniej zapowiadała, że jej celem jest doprowadzenie kogoś do zwycięstwa w wielkoszlemowej imprezie.

Triumf we Francji

Pierwszy turniej ITF rozegrała 23 lata temu. Potem pięła się coraz wyżej w tenisowej hierarchii. W 2003 roku zagrała w ćwierćfinale US Open, a siedem lat później triumfowała we French Open, pokonując w finale Australijkę Samanthę Stosur.



Wystąpiła w trzech igrzyskach olimpijskich jako singlistka i w deblu (Ateny 2004, Pekin 2008 i Londyn 2012). Osiem razy triumfowała w turniejach WTA wśród singlistek, a siedem razy w grze podwójnej. Trzykrotnie cieszyła się ze zwycięstwa w FED Cup z reprezentacją Włoch (2009, 2010 i 2013).