Kryzys na korcie. "Naprawdę nic już we mnie nie zostało"

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

21-letni zawodnik z USA miał cel w drugiej tegorocznej imprezie wielkoszlemowej: przejść pierwszą rundę. W stolicy Francji na kortach ziemnych jeszcze nigdy mu się to nie udało. W 2015 roku oraz w latach 2017-18 przegrał mecz otwarcia. Trzy lata temu z kolei odpadł w kwalifikacjach.

Osłabiony

W poniedziałek Tiafoe był w stanie rozstrzygnąć dwa sety na swoją korzyść, ale przegrał z organizmem. Po meczu trwającym blisko trzy godziny zaznaczył, że źródłem jego kłopotów nie było zatrucie pokarmowe. Ćwierćfinalista styczniowego Australian Open zapewnił, że tuż przed spotkaniem czuł się dobrze.

- Wymiotowanie podczas meczu nie jest czymś, co mi się normalnie zdarza... Po raz drugi dziś przytrafiło mi się to w szatni po trzecim secie. Wynik piątej partii to z pewnością efekt tego, że byłem bardzo osłabiony i naprawdę nic już we mnie nie zostało. Ciężko było dokończyć to spotkanie - podkreślił tenisista.

Źródło: gettyimages.com Tiafoe miał nieprzyjemne momenty w swoim pierwszym meczu w Paryżu

Pokazał to decydujący set przegrany przez Tiafoe 0:6. Przed nim na korcie był rollercoaster. Amerykanin dwukrotnie wychodził na prowadzenie (6:2 i 6:3), ale Serb za każdym razem doprowadzał do wyrównania (4:6, 3:6).

- Pracujesz ciężko, grasz w wielkoszlemowym turnieju, chcesz zrobić wszystko, co w twojej mocy i nagle przytrafia ci się ta przypadkowa choroba i nie masz pojęcia dlaczego - powiedział wyraźnie sfrustrowany Tiafoe.

Krajinović z kolei pierwszy raz w karierze wywalczył awans do II rundy na kortach Rolanda Garrosa. Paryżu. W następnej rundzie Serb zmierzy się z Hiszpanem Roberto Carballesem Baeną, który ograł Francuza Alexandra Mullera 6:4, 6:4, 6:2.

Źródło: gettyimages.com Filip Krajinović gra dalej

Wynik meczu I rundy mężczyzn French Open:

Filip Krajinović (Serbia) - Frances Tiafoe (USA, 32) 6:2, 4:6, 6:3, 3:6, 6:0