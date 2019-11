Rozlosowano grupy Finałów ATP. Łukasz Kubot zagra już w niedzielę

Paryż jego drugim domem. Djoković bez litości w finale Niespodzianki w... czytaj dalej » W tym roku grupa A nosi imię Andre Agassiego. W niej znalazł się Rafael Nadal, który decyzję o starcie ogłosi dopiero przed turniejem. Hiszpan narzeka na problemy zdrowotne. W pierwszym spotkaniu Rafa miałby spotkać się ze Zverevem.

Grupę Agassiego uzupełniają Rosjanin Daniił Miedwiediew (finalista tegorocznego US Open) i Stefanos Tsitsipas z Grecji.

Wielki hit

W grupie B - Bjorna Borga - od razu dojdzie do klasyku. Roger Federer zmierzy się z Novakiem Djokoviciem. Szwajcar wygrał Turniej Mistrzów sześć razy, Djokovic ma na koncie pięć triumfów. Do Londynu przyjedzie jako zwycięzca ostatniego ATP Masters 1000 w Paryżu. W niedzielę pokonał Kanadyjczyka Denisa Shapovalova.

Grupę Borga uzupełniają Dominic Thiem i Matteo Berrettini. Dla tego drugiego będzie to debiut w ATP Finals.

Do półfinałów awansuje po dwóch najlepszych tenisistów z każdej grupy.



Kubot i Melo o pierwszy tytuł w Masters

Swoich rywali w grze podwójnej poznali też Łukasz Kubot i Marcelo Melo, którzy trafili do grupy Jonasa Bjorkmana. Polsko-brazylijska para, rozstawiona w imprezie z numerem dwa, zmierzy się z deblami: Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (Wielka Brytania), Ravem Klaasen (RPA)/Michael Venus (Nowa Zelandia), Ivan Dodig (Chorwacja)/Filip Polasek (Słowacja).

Kubot i Melo nie mają na swoim koncie triumfu w Finałach ATP. W 2017 roku dotarli razem do finału.

Rywalizację w tegorocznym turnieju rozpoczną już w niedzielę. Ich pierwszymi przeciwnikami będą Dodig i Polasek.

W drugiej grupie – Maksa Mirnyja – znaleźli się: Juan Sebastian Cabal (Kolumbia)/Robert Farah (Kolumbia), Kevin Krawietz (Niemcy)/Andreas Mies (Niemcy), Jean-Julien Rojer (Holandia)/Horia Tecau (Rumunia), Pierre-Hugues Herbert (Francja)/Nicolas Mahut (Francja).