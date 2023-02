Iga Świątek - Jessica Pegula w finale WTA Doha 2023 [RELACJA]

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

17:35 To tyle w naszej relacji z finałowego spotkania. Więcej znajdziecie w serwisie eurosport.pl. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia przy okazji kolejnych turniejów.

17:33 Oto jak Polka przypieczętowała dzisiejsze zwycięstwo:

17:31 Warto podkreślić, że Świątek po raz pierwszy w historii spotkań z Pegulą wygrała z nią seta do zera. Zapowiada się kolejny niesamowity sezon w wykonaniu polskiej gwiazdy tenisa.

17:24 Świątek - Pegula 6:3, 6:0. Deklasacja w drugiej partii przypieczętowana przez reprezentantkę Polski! Amerykanka liczyła już głównie na błędy ze strony Świątek, by przedłużyć swoje nadzieje, ale nic z tego. Liderka WTA wykorzystała czwartą piłkę meczową, triumfując w tym gemie na przewagi i sięgnęła po swój 12. tytuł z zawodowej karierze!

17:17 Świątek - Pegula 6:3, 5:0. Trzeci gem serwisowy Peguli w tym secie i trzeci przegrany. Raszynianka miała już trzy break pointy przy 40:0 i wykorzystała swoją drugą szansę. Za chwilę Pola będzie serwować po zwycięstwo w finale.

17:14 Świątek - Pegula 6:3, 4:0. Zdobywczyni tytułu deblowego w Katarze zmobilizowała się w tym gemie, walczyła ambitnie do stanu 30:30. Świątek jest jednak nie do zatrzymania, rozstrzygając na swoją korzyść kolejne dłuższe wymiany.

17:07 Świątek - Pegula 6:3, 3:0. Amerykanka sprawia już wrażenie wyraźnie zrezygnowanej na korcie. Jej mowa ciała nie zwiastuje odwrócenia losów meczu. Raszynianka ponownie przełamała podanie rywalki, trafiając na koniec prosto w linię boczną. Gem wygrany do 30.

17:03 Świątek - Pegula 6:3, 2:0. Liderka WTA przegoniła przeciwniczkę po korcie. Raszynianka nie zwalnia ręki i wygrywa czwartego gema z rzędu, kończąc asem serwisowym.

17:00 Świątek - Pegula 6:3, 1:0. Polka kontynuuje dobrą grę i zapisała na swoim koncie trzeciego gema z rzędu, przełamując Amerykankę. Wygląda to zupełnie inaczej niż w ich styczniowym pojedynku w United Cup.

16:56 Pegula rozpoczyna drugą partię jako pierwsza serwująca.

16:53 Świątek - Pegula 6:3. Pierwsza rakieta świata wyraźnie nabrała pewności siebie i nie dała przeciwniczce najmniejszych szans w swoim gemie serwisowym, wygranym do zera. Pierwszego seta rozstrzygnęła w 37 minut!

16:51 Świątek - Pegula 5:3. Polka ponownie przełamała Amerykankę i pewną prawidłowość w tym meczu. Dotychczas obie wygrywały po dwa gemy z rzędu, ale Świątek kontrolowała wydarzenia przy serwisie Peguli, zwyciężając do 15. Teraz serwuje po wygraną w pierwszym secie.

16:47 Świątek - Pegula 4:3. Świetną defensywę zaprezentowała zawodniczka rozstawiona w turnieju z drugim numerem, dzięki czemu w mgnieniu oka zaliczyła przełamanie powrotne. Gem wygrany przez Pegulę do 15 został przez nią zakończony kapitalnym trafieniem w końcową linię.

16:42 Świątek - Pegula 4:2. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych miała pewne problemy z własnym serwisem w tym gemie. Kilkukrotnie nie trafiła pierwszym podaniem. Doczekaliśmy się jednak również dwóch długich i efektownych wymian, które wypadły na remis. Ostatecznie na przewagi wygrała Świątek, zaliczając drugie przełamanie.

16:34 Świątek - Pegula 3:2. Liderka rankingu WTA pokazała większe opanowanie i pewnie odpowiedziała na dwa kolejne gemy wygrane przez przeciwniczkę. Nie pozwoliła jej wygrać nawet jednej piłki, kończąc znakomitym serwisem.

16:32 Świątek - Pegula 2:2. Polce znów zabrakło dokładności, szczególnie przy dłuższych zagraniach, które w tym gemie lądowały zwykle na aucie. Amerykanka szybko rozstrzygnęła jego losy, zwyciężając do 15.

16:27 Świątek - Pegula 2:1. Nasza reprezentantka znalazła się po silniejszą presją, co skutkowało niedokładnością z jej strony. Zrobiło się 40:15 dla tenisistki ze Stanów Zjednoczonych. Świątek obroniła pierwszego break pointa, ale kolejnego nie dała już rady po znakomitym returnie rywalki, która szybko odłamała.

16:24 Świątek - Pegula 2:0. Polka nie zwalnia ręki, co skutkowało kilkoma błędami, ale nie ustrzegła się ich również jej rywalka. Długi gem rozstrzygnął się dopiero na przewagi. Dwukrotnie miała ją Pegula, ale w końcu kontrolę przejęła Świątek i nie zmarnowała swojej szansy. Mamy pierwsze przełamanie.

16:17 Świątek - Pegula 1:0. Wymarzony gem serwisowy raszynianki. Pegula wyrzuciła piłkę w aut po pierwszym returnie. Po chwili Polka kończy kapitalną kontrę, trafiając w linię. Potem as i kolejny nieudany return Amerykanki.

16:13 Zawodniczki zakończyły właśnie rozgrzewkę. Za moment początek pojedynku o tytuł.

16:09 Świątek wygrała losowanie i będzie serwować jako pierwsza.

16:09

IGA JESSICA



Settle in for the #QatarTennis singles final! pic.twitter.com/d8WedQYHCi — wta (@WTA) February 18, 2023

16:05 Finalistki katarskiego turnieju pojawiły się już na placu gry, ale przed rozpoczęciem meczu trwa jeszcze oficjalna ceremonia.

15:53 Odliczamy ostatnie minuty przed wyjściem tenisistek na kort.

15:33 Zapraszamy do głosowania:

15:33

Who will take the title? — wta (@WTA) February 18, 2023

15:30 Będzie to ich drugi pojedynek w tym roku. Polka i Amerykanka ostatnio spotkały się w styczniu w półfinale turnieju drużyn narodowych United Cup. Pegula wygrała wówczas pewnie 6:2, 6:2.

15:30 Oglądasz Wideo: SNTV United Cup. Skrót meczu Iga Świątek – Jessica Pegula

15:24 Pegula ma za sobą więcej spotkań w Katarze, ale dziś stanie przed szansą na skompletowanie dubletu w tej imprezie. W piątek w parze z rodaczką Cori Gauff triumfowała w deblu.

15:19 W trwającym turnieju w Dosze obrończyni tytułu straciła zaledwie dwa gemy.

15:19

Iga and the number of games she's dropped en route to the final @iga_swiatek | #QatarTennispic.twitter.com/VN55OzXVhW — wta (@WTA) February 17, 2023

15:16 Iga Świątek zagra dziś o 12. tytuł w swojej profesjonalnej karierze. Dotychczas tylko dwa razy zdarzyło się jej przegrać w finale - w 2019 w Lugano i w ubiegłym roku w Ostrawie.

14:55 Wprawdzie Iga Świątek ma jeszcze do rozegrania sobotni finał turnieju w Dosze, ale już wie, jak wygląda drabinka kolejnej imprezy w Dubaju, w której Polka również będzie największa gwiazdą. Pierwszą jej rywalką będzie tenisistka z kwalifikacji lub finalistka US Open 2021 Kanadyjka Leylah Fernandez.

14:40 Rywalka Świątek Pegula na pewno nie gra w tenisa dla pieniędzy.

13:51 Iga jest świeżutka i wypoczęta przed ostatnim starciem w Katarze. Po więcej informacji odsyłamy do tekstu.

13:50 Start finału o godz. 16:00. Bilans bezpośrednich spotkań 4:2 dla Polki.