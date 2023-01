Novak Djoković - Stefanos Tsitsipas w finale Australian Open 2023 [WYNIK MECZU]

Oto co powiedział Novak Djoković po zwycięstwie z Tommym Paulem w półfinale AO 2023.

Australian Open oglądaj w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

WYNIK FINAŁU AUSTRALIAN OPEN MĘŻCZYZN: NOVAK DJOKOVIĆ - STEFANOS TSITSIPAS 6:3, 7:6, 1:1 (trwa trzeci set)

Tekst aktualizowany

Podwójna stawka finału Australian Open mężczyzn. Novak Djoković i Stefanos Tsitsipas grają nie tylko o zwycięstwo w Melbourne, ale także o pozycję lidera rankingu ATP, którą opuści Hiszpan Carlos Alcaraz, będący na szczycie po wygranej w US Open 2022.

Australian Open 2023. Wyniki meczów i drabinka turnieju mężczyzn Australian Open... czytaj dalej » Serb walczy w Australii o swój 10. triumf i o 22. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Może się więc zrównać pod względem liczby trofeów z Rafaelem Nadalem.

OGLĄDAJ FINAŁ AUSTRALIAN OPEN 2023 W EUROSPORCIE EXTRA W PLAYERZE >>>

W historii tenisa więcej od tej dwójki wygrały tylko dwie kobiety - Australijka Margaret Court (24) i Amerykanka Serena Williams (23).

Pierwszy triumf Serba w Wielkim Szlemie miał miejsce 15 lat temu właśnie w Melbourne. Kort centralny Laver Arena to dla niego wyjątkowe miejsce.

Djoković ma patent na Tsitsipasa

Dla Tsitsipasa będzie to dopiero drugi finał turnieju ten rangi. W 2021 roku grał już w decydującym spotkaniu French Open, ale uległ Djokoviciowi. Serb przegrywał wtedy 0:2 w setach, ale wyszedł z opresji.

Obaj w tym sezonie nie zaznali porażki. Djoković wygrał turniej w Adelajdzie, a Tsitsipas z powodzeniem występował w rozgrywkach United Cup, w których wygrał cztery spotkania singlowe.

Źródło: Getty Images Novak Djoković - Stefanos Tsitsipas w finale Australian Open

W Melbourne wygrali już po sześć spotkań. Serb więcej problemów niż rywalami miał z urazem nogi. Po ostatnich dwóch spotkaniach przyznał jednak, że z jego udem jest coraz lepiej.

- Stefanos nie ma nic do stracenia. W tym turnieju nikt nie zmusił jeszcze Djokovicia do większego wysiłku. Mam nadzieję, że zrobi to mój podopieczny - powiedział trener Tsitsipasa Mark Philippoussis.

Początek dla Nole

Przynajmniej na początku słowa trenera nie miały przełożenia na wydarzenia na korcie.

Finał od pierwszego gema układał się pod dyktando Djokovicia, który pewnie wygrywał swoje serwisy, a walczył jak lew przy podaniu Greka. Już w czwartym gemie przełamał Tsitsipasa i wyszedł na prowadzenie 3:1.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Djoković przełamał Tsitsipasa już w 4. gemie 1. seta

- Tego wszyscy nie chcieliśmy, czyli szybkiej straty serwisu. Nie dlatego, że kibicujemy Serbowi, ale tylko dla dobra i dramaturgii tegu meczu – przyznał komentujący to spotkanie w Eurosporcie Lech Sidor.

Faworyt do końca pierwszej partii nie oddał już wypracowanej na starcie przewagi. W efekcie w 36 minut wygrał 6:3. - Mieliśmy niby tylko jedno przełamanie, ale jakość gry i pewność jest wyraźnie po stronie Djokovicia. Grek był lekkim statystą - ocenił drugi komentator Karol Stopa.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Djoković wygrał 1. seta w meczu z Tsitsipasem

Na drugiego seta Tsitsipas wyszedł odważniej. Przyśpieszył grę, zaczął trafiać pod końcową linię. W czwartym gemie po raz pierwszy w meczu lekko postraszył Nole, wygrywając dwa punkty przy jego podaniu. Faworyt szybko jednak zlikwidował zagrożenie i zrobiło się 2:2.

Lekkie problemy faworyta

Djoković nie był już jednak tak spokojny jak w pierwszym secie. Zaczął gestykulować, krzyczeć coś w kierunku swojego boksu. - To jest pierwsza sytuacja w meczu, w której Novak się lekko zagotował. Widzieliśmy jak wymienił kilka ostrych zdań z trenerem Goranem Ivansieviciem - zauważył Stopa. Miało to przełożenie na lekki kryzys przy stanie 3:4. Na szczęście dla Novaka tylko lekki, bo znów z problemami, ale się obronił i mieliśmy remis 4:4.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Niebezpieczny upadek Djokovicia w meczu z Tsitsipasem

Kolejny gem serwisowy Djokovicia i kolejne tarapaty. Tym razem rywal miał nawet piłkę setową, która została zlikwidowana kapitalnym forhendem Serba. Po chwili faworyt wyrównał na 5:5.

O zwycięstwie w drugim secie zdecydował nerwowy tie-break. W decydującej rozgrywce obfitującej w niewymuszone błędy z obu stron większym opanowaniem i doświadczeniem wykazał się Djoković. Po wcześniejszych małych problemach wygrał w tb 7:4 i prowadził już 2:0 w setach.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Djoković wygrał 2. seta w starciu z Tsitsipasem

35-latek z Belgradu przedłużył nieco przerwę między partiami. Zniknął w szatni, przebrał się i wrócił dopiero po ośmiu minutach. Dłuższa niż zwykle pauza tak na niego źle podziałała, że zgubił koncentrację i na początku trzeciego seta dał się przełamać.

Wszystkie mecze Australian Open na żywo i z odtworzenia w Eurosporcie Extra w Playerze