Federer kontra Nadal na 50-tysięcznym stadionie

Roger Federer i Rafael Nadal to najwybitniejsi tenisiści w historii

Prawie 38-letni Federer wraz z żoną Mirką założył w 2003 roku fundację, która pomaga dzieciom z sześciu afrykańskich krajów zarówno w edukacji, jak i realizowaniu sportowych pasji. Przeznaczył na ten cel już ponad 36 mln dolarów. Matka Szwajcara pochodzi właśnie z RPA.

- Dwa lata zajęło mi zorganizowanie tego spotkania. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ukrywam, że zawsze marzyłem, by zagrać w RPA, i chciałem, by to właśnie Rafa był moim rywalem. Oczywiście mam nadzieję, że przyjdzie jak najwięcej kibiców - powiedział Federer, który w sobotę na Wimbledonie pokonał w 3. rundzie Francuza Lucasa Pouille'a 7:5, 6:2, 7:6 (7-4).

Tym samym wygrał 350. mecz w wielkim szlemie, czego dokonał jako pierwszy tenisista w historii.

Szwajcar po raz 17. awansował do 4. rundy w londyńskim wielkim szlemie i wyprzedził pod tym względem Amerykanina Jimmy'ego Connorsa. To był 110. mecz Federera na Wimbledonie i 98. zwycięstwo.

Na londyńskiej trawie triumfował osiem razy, a w turniejach wielkiego szlema 20, co pozostaje rekordem wśród mężczyzn. Drugi w tej klasyfikacji Rafael Nadal ma na koncie 18 tytułów.