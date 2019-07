"Chciałbym, żeby wybuchła tu bomba". Fogniniemu grozi dyskwalifikacja

Dziesiąty w światowym rankingu Fognini był faworytem pojedynku z Tennysem Sandgrenem, ale w sobotę to Amerykanin rozdawał karty. Włochowi ciągle coś nie pasowało. Raz tak cisnął rakietą o kort, że ta odbiła się i poraniła mu wierzchnią część dłoni. Fognini potrzebował pomocy lekarza.

Po jednej sytuacji w drugim secie, kiedy Sandgren wstrzymał serwis prawdopodobnie ze względu na jakiś ruch na trybunach, Fognini wyrzucił z siebie tyradę po włosku.



Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



”A bomb should explode here.” pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 6 July 2019

- Czy to fair grać tutaj? Przeklęci Anglicy, przeklęci. Chciałbym, żeby w tym klubie wybuchła bomba - denerwował się. Fognini mówił to pod nosem, ale wystarczająco głośno, by wychwyciły to turniejowe mikrofony.

W ten lekkomyślny sposób włoski tenisista wyraził swoje niezadowolenie z powodu wyznaczenia jego meczu na małym korcie numer 14. W All England Clubie jest sześć większych aren. W sobotę mecz rozstawionego z numerem 12. Włocha był jedynym singlowym rozegranym na czternastce. Po Fogninim i Sandgrenie zostały rozegrane dwa spotkania w grze mieszanej i jeden debel kobiet.

Fognini przegrał z Sandgrenem 3:6, 6:7 (12-14), 3:6, a po meczu przeprosił za swoje zachowanie.

- Kort nie był najlepszy - wyjaśnił powody swojej frustracji. - Jeśli kogoś uraziłem, to przepraszam, nie mam z tym problemu - powiedział na konferencji prasowej.

Pytanie, czy problemu z nieodpowiedzialnym zachowaniem Fogniniego nie będą mieli organizatorzy Wimbledonu. A włoski tenisista może mieć kłopoty, bo w 2017 w US Open zaliczył już podobną wpadkę, kiedy zwyzywał włoską sędzię. Zapłacił za to 70 tysięcy dolarów i wykluczeniem z dwóch kolejnych turniejów wielkoszlemowych. Druga część wyroku komisji dyscyplinarnej została zawieszona do 2020 roku.

Jeśli sobotni incydent zostanie zakwalifikowany jako "poważne wykroczenie", Fogniniego czeka dyskwalifikacja z US Open i Australian Open.

Na Wimbledonie Włoch też ma już w historię. W 2014 roku zapłacił 11 600 funtów za rzucenie rakietą i okrzyki pod adresem sędziego i do tego tygodnia była to najwyższa grzywna w historii Wimbledonu.