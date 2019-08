Balował dwa miesiące na koszt znanej tenisistki. Mówił, że za wszystko zapłaci "siostra"

Niesłyszący Koreańczyk nie dał rady Hurkaczowi. Niesamowita seria Polaka Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Azari zameldował się w pięciogwiazdkowym 1 Hotel South Beach w Miami. Obsługa uwierzyła w kłamstwo 24-latka, ponieważ tenisistka regularnie mieszka w tym miejscu, gdy tylko jest na Florydzie.

Życie jak w bajce

Mężczyzna bawił się w najlepsze przez dwa miesiące. Nie żałował sobie niczego. Jak informuje dziennikarz kanału WSVN, obciążył w tym czasie konto tenisistki na 42 tysiące dolarów. Mówił, że za wszystko zapłaci jego "siostra".

Koniec końców prawda wyszła na jaw, a do hotelu wkroczyła policja. Jak się okazało, mężczyzna posiadał przy sobie kokainę. Za wszystko odpowie przed sądem.

Solomon Shlomo Azari, 24, was arrested on fraud and grand theft charges after allegedly running up a nearly $42,000 1 Hotel restaurant and bar tab on the account of pro tennis player Genie Bouchard from May to July 2019. Police say he posed as Bouchard’s brother. @wsvn#Exclusivepic.twitter.com/ItYmZAUIF1 — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) 20 sierpnia 2019

Kieszeń nie ucierpi

Dla Bouchard rachunek rzędu 42 tysięcy nie jest wielką kwotą. Szacuje się, że Kanadyjka zarobiła na światowych kortach ponad 6 mln dolarów.

Finalistka Wimbledonu z 2014 roku w najlepszym momencie swoje kariery zajmowała piąte miejsce w rankingu WTA. Obecnie idzie jej znacznie gorzej i jest sklasyfikowana na 119. miejscu.