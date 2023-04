Iga Świątek nie zagra w Madrycie z Emmą Raducanu

Polka turniej na kortach ziemnych w stolicy Hiszpanii rozpocznie od drugiej rundy. W pierwszej miała wolny los.

Nowa potencjalna rywalka Igi Świątek

W swoim premierowym meczu miała zmierzyć się z lepszą z pary Raducanu - Wiktoria Tomowa. Jest to już nieaktualny scenariusz. Triumfatorka US Open 2021 wycofała się z powodu kontuzji prawej ręki.



@EmmaRaducanu withdraws from the Mutua Madrid Open due to injury in her right hand.



W tej sytuacji w drabince głównej turnieju znalazła się szczęśliwa przegrana z kwalifikacji Julia Grabher. To ona będzie rywalką innej tenisistki ze statusem lucky loser Tomowej w pierwszej rundzie. Ich mecz będzie przedostatnim w środę na Manolo Santana Stadium.

Triumfatorka meczu Austriaczki z Bułgarką zagra z Igą Świątek w drugiej rundzie. Spotkanie zaplanowano na piątek.

W środę z polskich tenisistek zaprezentuje się Magdalena Fręch, którą po przejściu kwalifikacji czeka starcie z Włoszką Jasmine Paolini. W drugiej rundzie na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już rozstawiona z trójką Amerykanka Jessica Pegula.

W dolnej połowie drabinki jest rozstawiona z numerem 17. Magda Linette. W pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zmierzy się z Czeszką Marketą Vondrousovą lub Hiszpanką Mariną Bassols Riberą.



Drabinka turnieju w Madrycie rozlosowana została w niedzielę. Impreza potrwa do 7 maja.

Potencjalna ścieżka Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Madrycie:

R1: wolny los

R2: Grabher/Tomowa

R3: Maria/Pera

R4: Zheng/Aleksandrowa/Cornet

QF: Rybakina/Krejcikova/Andreescu

SF: Pegula/Azarenka/Kasatkina/Kudiermietowa/Potapowa/Trevisan

F: Sabalenka/Jabeur/Garcia/Gauff/Sakkari/Kvitova/Samsonowa/Haddad Maia/Ostapenko/Badosa