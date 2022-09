Wreszcie odnalazła formę, musiała poddać mecz. Nietypowa kontuzja Emmy Raducanu

Raducanu, mimo że wciąż ma tylko 19 lat, zapracowała już na swoje nazwisko. Jesienią ubiegłego roku zszokowała świat, wygrywając US Open po przejściu kwalifikacji. Wydawało się wtedy, że nastolatka na dobre zagości w elicie kobiecego tenisa, ale następne miesiące były dla niej trudne.

Zaczęła od wygranego seta

Linette zderzyła się ze ścianą. Półfinał w Seulu dla Raducanu Magda Linette już... czytaj dalej » Dość powiedzieć, że aż do trwającego turnieju w Seulu nie zdołała wygrać trzech kolejnych meczów. Teraz to jej się wreszcie udało i zrobiła to naprawdę w świetnym stylu. To trzecie zwycięstwo zanotowała w piątek przeciwko Magdzie Linette. To była stara, dobra Raducanu - z fantastycznym serwisem i jeszcze lepszą grą z głębi kortu. W spotkaniu z Polką wygrała aż 96 procent punktów po trafionym pierwszym serwisie.

W sobotę przeciwko zdecydowanie wyżej notowanej Ostapenko znów zaczęła świetnie. Wygrała partię 6:4 i była na kursie do finału. Problemy fizyczne zaczęły się później. Wynik uciekał, a Brytyjka potrzebowała przerwy medycznej.

Ostatecznie przy wyniku 6:4, 3:6, 0:3 zeszła z kortu. Jak wyjaśniono na oficjalnej stronie WTA, powodem jej kreczu była kontuzja lewego pośladka.

Ostapenko o tytuł w stolicy Korei Południowej zagra z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową.

Źródło: Getty Images Emma Raducanu musiała poddać mecz w Seulu

Wyniki półfinałów turnieju WTA 250 w Seulu:

Jelena Ostapenko (1) - Emma Raducanu (6) 4:6, 6:3, 3:0 - krecz Raducanu

Jekaterina Aleksandrowa (2) - Tatjana Maria (7) 6:2, 6:4