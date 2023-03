"Świątek była bezwzględna"

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Raducanu, podobnie jak Świątek, jeszcze jako nastolatka została mistrzynią turnieju Wielkiego Szlema, triumfując w US Open 2021. Starsza od niej o rok raszynianka w 2020 wywalczyła swój pierwszy tytuł, w Roland Garros. Ich kariery po tamtych sukcesach ułożyły się jednak zupełnie inaczej. Polka wzbogaciła swój dorobek o kolejne jedenaście trofeów (w tym dwa wielkoszlemowe), a Brytyjka do dziś pozostaje z jednym. Ich pojedynek w Indian Wells tylko potwierdził, jak bardzo różni się poziom gry obu utalentowanych tenisistek. Świątek w ćwierćfinale Indian Wells. Rywalka wyczerpana, brakowało jej tchu Iga Świątek znów... czytaj dalej »

Świątek potwierdziła klasę

20-latka z Londynu w tegorocznej edycji prestiżowej imprezy w Kalifornii zanotowała jeden ze swoich najlepszych występów od wspomnianego triumfu w US Open. Wyeliminowała trzy wyżej notowane zawodniczki: Dankę Kovinić, Magdę Linette i Beatriz Haddad Maię.

- To był dla mnie pozytywny tydzień. Myślę, że odniosłam kilka dobrych zwycięstw ze świetnymi przeciwniczkami. Miałam za sobą dwa udane tygodnie treningowe w Londynie. Do pewnego stopnia to zaprocentowało, ale ostatecznie takie przygotowania nie wystarczą przeciwko numerowi jeden na świecie - powiedziała Raducanu w wywiadzie dla BBC Sport.

Świątek w Indian Wells rozprawiła się z nią w niespełna 1,5 godziny, po raz kolejny nie tracąc nawet seta.

- Iga zagrała na bardzo dobrym poziomie i pokazała, dlaczego jest liderką światowego rankingu. Była bezwzględna w swojej grze. Myślę, że na początku meczu utrzymywałam się w tej rywalizacji, ale ona ostatecznie mnie uziemiła. Pod koniec potrzebowałam zbyt dużo czasu, by dojść do siebie po długiej wymianie - wyjaśniła przyczyny porażki, komplementując rywalkę.



a step ahead @iga_swiatek#TennisParadisepic.twitter.com/KUYimNGpGC — wta (@WTA) March 15, 2023





Był to ich drugi pojedynek w cyklu WTA. W poprzednim sezonie spotkały się w ćwierćfinale w Stuttgarcie, gdzie Świątek wygrała 6:4, 6:4. Brytyjka wierzy, że w przyszłości uda się jej sprawić więcej kłopotów reprezentantce Polski.

- Nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła z nią zagrać, mając więcej czasu na przygotowania - zapowiedziała Raducanu.

Być może do takiego pojedynku dojdzie już niebawem w Miami, gdzie Brytyjka zagra z "dziką kartą". Świątek wcześniej powalczy jeszcze o obronę tytułu w Indian Wells. W 1/4 finału na jej drodze stanie Rumunka Sorana Cirstea.