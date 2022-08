Wyjątkowo długie męczarnie mistrzyni US Open. "Umierałam trzy razy"

Djoković z zakazem gry w Montrealu. Na przeszkodzie znów przepisy Novak Djoković... czytaj dalej » Raducanu (10. WTA) świetnie rozpoczęła spotkanie z Osorio (67. WTA), szybko wychodząc na prowadzenie 3:0. Kolumbijka błyskawicznie odrobiła jednak stratę przełamania, a przy stanie 5:4 miała nawet dwie piłki setowe.

Do rozstrzygnięcia losów pierwszej partii potrzebny był tie-break, w którym Brytyjka, mimo że przegrywała już 3-5, wygrała 7-5.

W drugim secie sytuacja była analogiczna do tej z pierwszej odsłony. Tym razem triumfatorka US Open z 2021 roku nie wykorzystała prowadzenia 3:1, a o zwycięstwo ponownie musiała walczyć w tie-breaku.

W decydujących momentach zachowała więcej zimnej krwi, wygrała 7-4 i po 169 minutach rywalizacji to ona mogła cieszyć się z awansu do ćwierćfinału.



Some grit from the Brit



@EmmaRaducanu battles to a 7-6(5), 7-6(4) victory over Osorio in 2h49m to reach the quarterfinals in Washington!#CitiOpenpic.twitter.com/0QPXTgBOnF — wta (@WTA) August 4, 2022





Kolejną rywalką Raducanu będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa (60. WTA), która pokonała Australijkę Ajlę Tomljanović (69. WTA) 4:6, 6:3, 6:2.

"Musiałam być bardzo cierpliwa"

Po meczu tenisistka urodzona w Toronto przyznała, że był to najprawdopodobniej najtrudniejszy bój w jej dotychczasowej karierze.

- Camila dzielnie walczyła o każdą piłkę, co sprawiało mi wiele problemów. Musiałam być bardzo cierpliwa, aby zdobywać kolejne punkty - powiedziała wyraźnie zmęczona Brytyjka.

- Myślę, że "umierałam" w tym meczu jakieś trzy razy - dodała, odnosząc się do niewykorzystanych szans Kolumbijki zarówno w pierwszym, jak i w drugim secie.



"I think I died about three times in that match" @EmmaRaducanu#CitiOpenpic.twitter.com/gRwOW80fVb — wta (@WTA) August 4, 2022





Raducanu - o której ostatnio zrobiło się głośno ze względu na zatrudnienie rosyjskiego trenera Dmitrija Tursunowa - już za kilka tygodni stanie do obrony tytułu wielkoszlemowego w Nowym Jorku.

Turniej US Open zostanie rozegrany w dniach 29 sierpnia-11 września. Transmisje na antenach Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.