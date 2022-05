Elina Switolina i Gael Monfils spodziewają się dziecka

Najważniejsze akcje spotkania ćwierćfinału turnieju kobiet US Open, w którym Leylah Fernandez pokonała Elinę Switolinę i zapewniła sobie awans do najlepszej czwórki. O finał Kanadyjka zmierzy się z Aryną Sabalenką.

Zobacz najważniejsze wydarzenia i zagrania z meczu Switolina - Halep w 4. rundzie US Open. Mecz zakończył się zwycięstwem ukraińskiej zawodniczki 6:3, 6:3. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Elina Switolina pokonała Simonę Halep 6:3, 6:3. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Ruszają kwalifikacje do French Open 2022. Mecz Kawy już pierwszego dnia W poniedziałek 16... czytaj dalej » 27-letnia Switolina i osiem lat starszy Monfils zaczęli spotykać się w 2018 roku. Od początku ich związek wzbudzał wielkie zainteresowanie. Inna sprawa, że para nie zamierzała niczego ukrywać, chętnie dzieląc się swoimi przeżyciami w mediach.

W końcu, w lipcu 2021 roku, Ukrainka i Francuz pobrali się.

Rezygnacja z gry Switoliny wyjaśniona. Zostanie mamą

Niebawem rozpoczną kolejny rozdział w swoim życiu. Jak poinformowali we wspólnym wpisie, spodziewają się dziecka.

"Z sercem pełnym miłości i szczęścia, przekazujemy radosną nowinę, w październiku spodziewamy się córeczki" - czytamy pod wymownym zdjęciem, które pojawiło się w mediach społecznościowych Switoliny i Monfilsa.

View this post on Instagram A post shared by Elina Monfils (@elisvitolina)

Ta informacja wyjaśnia, dlaczego Switolina od dłuższego czasu nie pojawiała się na korcie. Po raz ostatni 32. tenisistka rankingu WTA rywalizowała w marcowym turnieju w Miami, gdzie odpadła w pierwszej rundzie. Wówczas ogłosiła, że zrobi sobie kilkutygodniową przerwę od tenisa z powodu zmęczenia fizycznego i psychicznego.

Ukrainka w przeszłości była nawet trzecią rakietą świata. Jej największymi sukcesami są brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio oraz dwa półfinały imprez wielkoszlemowych - Wimbledonu i US Open w 2019 roku. 27-latka wygrała również 16 turniejów rankingowych.

Z kolei 35-letni Monfils, aktualnie 22. zawodnik w stawce ATP, niegdyś nawet numer 6 w tym notowaniu, również dwukrotnie dochodził do półfinałów imprez wielkoszlemowych - French Open 2008 i US Open 2016. Francuz na swoim koncie ma 11 tytułów.