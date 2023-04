To już tradycja. Ukrainka nie zauważyła Białorusinki

Ukraińska tenisistka: boimy się, nie otrzymujemy wsparcia Elina Switolina... czytaj dalej » Gest ukraińskich zawodników wobec rywali z Rosji i Białorusi stał się już swego rodzaju tradycją. Odmawiając tradycyjnego w tenisie uścisku dłoni przeciwnika, zawodniczki i zawodnicy z Ukrainy demonstrują sprzeciw wobec biernej często postawy sportowców z krajów, które w lutym 2022 roku dokonały zbrojnej napaści na Ukrainę. Domagają się od nich zajęcia jednoznacznego stanowiska, w którym sprzeciwią się wojnie.

Celuje w tym szczególnie Marta Kostiuk, która od początku rosyjskiej agresji na jej ojczyznę otwarcie demonstruje swój sprzeciw wobec postawy rywalek.

- Po prostu wydaje mi się, że nie byłoby to właściwe w sytuacji, w której się znajduję - wyjaśniała odmowę wymiany tradycyjnych uprzejmości z Wiktorią Azarenką po spotkaniu w ubiegłorocznym US Open.

Podobny gest wykonała w Austin, gdy sięgnęła po pierwszy tytuł w karierze. W finale pokonała Rosjankę Warwarę Graczową, ale również odmówiła podania jej ręki i nie chciała pozować do wspólnych zdjęć.

Switolina murem za rodaczkami

Switolina, która na początku kwietnia wróciła do rywalizacji po urlopie macierzyńskim, dołączyła do grona zawodniczek otwarcie demonstrujących niechęć wobec rosyjskich i białoruskich rywalek.



In the first round of the WTA-1000 tournament in Madrid,Belarusian Aleksandra Sasnovich defeated Ukrainian Elina Svitolina

After the end of the meeting, the traditional ritual of shaking hands at the net didn't take place,the Ukrainian ignored the Belarusian.

Weaponizing Sport pic.twitter.com/7EswP45nUr — Martin Stedham (@StedhamMartin) April 26, 2023





Swój powrót 28-letnia tenisistka wykorzystała do zwrócenia uwagi na sytuację, w jakiej znaleźli się gracze z Ukrainy. Skrytykowała przy tym władze federacji za - jej zdaniem - zbyt małe wsparcie, jakiego WTA udziela zawodniczkom w tym trudnym dla nich czasie.

- Boimy się, czujemy pustkę. To, co przydarzyło się Łesi, jest bardzo smutne. Ludzie, którzy tego nie doświadczyli, nie zrozumieją, jak to jest nie mieć domu, nigdzie nie czuć się bezpiecznie, mieć rodzinę w Ukrainie, która jest ostrzeliwana bombami, wiedzieć, że tamtejsze miasta są niszczone. To zarówno strach, jak i wielka pustka - powiedziała Switolina w rozmowie z francuskim dziennikiem "L'Equipe", odnosząc się do sprawy swojej rodaczki. Łesia Curenko w marcu wycofała się z turnieju w Indian Wells przed meczem z Białorusinką Aryną Sabalenką z powodu ataku paniki.