Pozytywny wynik w trakcie meczu. Pozwolono mu wygrać, później zdyskwalifikowano

Kudla w kwalifikacjach pierwszego w tym roku turnieju wielkoszlemowego rozstawiony jest z czwórką. W poniedziałek był zdecydowanym faworytem i z tej roli wywiązał się bez zarzutu, wygrał 6:4, 6:3.

Zwycięstwo, później dyskwalifikacja

Po spotkaniu to nie o wyniku mówi się jednak najwięcej. Zdecydowanie więcej miejsca poświęca się tematowi, który Benchetrit ujawnił tuż po meczu w mediach społecznościowych.

- Przy wyniku 5:3 w drugim secie dowiedzieliśmy się o jego pozytywnym teście na koronawirusa. Gdybym wygrał gema na 5:4, awansowałbym do kolejnej rundy - powiedział w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

W momencie publikacji wypowiedzi Benchetrit zastanawiał się jeszcze, czy zostanie uznany za osobę z bliskiego kontaktu z zakażonym. Miał nadzieję, że zostanie dopuszczony do gry w drugiej rundzie eliminacji, ale tak się nie stało. Zwycięstwo Kudli zostało uznane za ważne, ale momentalnie go zdyskwalifikowano i zalecono izolację. Oznacza to, że bez gry do trzeciej rundy eliminacji awansował Australijczyk Dane Sweeney.



This is weird



Elliot Benchetrit, who lost to Denis Kudla 6-4 6-3 in the AO qualifying R1, says that news that Kudla tested positive to COVID broke out at 5-3 in the second set...



...and Benchetrit was told later that if he had won the game for 5-4, he would have been through? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 11, 2021





Ze względów bezpieczeństwa kwalifikacje męskiego Australian Open zostały przeniesione z Melbourne do Doha, a kobiety rywalizują w Dubaju.

W turnieju głównym (8-21 lutego) wystąpią Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

