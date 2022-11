Jeden przygotowuje tajemniczą miksturę, reszta go zasłania. Co robił sztab Djokovicia w trakcie jego meczu?

W minionym tygodniu Serb rywalizował w prestiżowym turnieju ATP 1000 w Paryżu. W niedzielnym finale przegrał z 19-letnim Holgerem Rune, ale to nie na tym meczu rozegrały się sceny budzące tak wiele wątpliwości.

Jeden przygotowuje, reszta zasłania

Londyński dziennikarz "The Spectator" Damian Reilly udostępnił nagranie w niedzielny poranek, co oznacza, że z dużą dozą prawdopodobieństwa powstało podczas półfinałowego starcia Djokovicia ze Stefanosem Tsitsipasem.

Na filmie wyraźnie widać obóz Serba. Jeden z członków sztabu, mocno się nachylając, przygotowuje tajemniczą odżywkę, która niedługo później ma trafić do tenisisty. Co budzi podejrzenia, siedzący wokół niego mężczyźni wykonują w tym czasie gesty mające na celu zasłonięcie przygotowującego mieszankę. Za chwilę butelka, za pośrednictwem dziewczynki podającej piłki, trafia do Djokovicia.

"Czy ktoś, kto zna się na tenisie, może wyjaśnić, co tu się dzieje? I dlaczego dzieje się w taki sposób. Wygląda to niesamowicie podejrzanie" - zastanawiał się Reilly, publikując wideo.

W innym wpisie dziennikarz zwrócił uwagę na "zadziwiający brak zainteresowania" tematem mediów. Przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce podczas Wimbledonu, a gdy Djoković mówił podczas konferencji prasowej, że przyjmuje "magiczną miksturę", sala wybuchła śmiechem.

"Zawsze uważałem, że powinno być więcej przejrzystości w kwestii substancji, które gracze przyjmują, szczególnie w trakcie meczów. Rzadko myślałem, że coś jest nie w porządku, ale do diabła - mowa ciała na tym filmie jest dziwaczna. Co według zespołu Djokovicia wymaga ukrycia?" - pyta z kolei Ben Rothenberg, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych dziennikarzy tenisowych.



Opracowali własne proporcje?

Nagranie, o którym mowa, zostało wyświetlone 5,8 miliona razy (stan na wczesne poniedziałkowe popołudnie). Niemniej jest sporo spekulacji i teorii dotyczących składu odżywki i motywacji działań sztabu Djokovicia. Te najczęściej przewijające się w mediach społecznościowych to: sztab tenisisty opracował własny przepis na miksturę nawadniającą, specjalnie dobierając proporcję, i nie chce zdradzać go konkurencji lub po prostu ekipa Serba wykonuje coś niezgodnego z przepisami i chce to ukryć.

Pewnym jest jedno, że nagranie - jak kontrowersyjne by nie było - dostarcza zbyt mało dowodów na ewentualne działanie wbrew przepisom.

Z pewnością nowe światło na sprawę mógłby rzucić sam Djoković. 21-krotny mistrz wielkoszlemowy i były lider rankingu ATP nie odniósł się jednak do tematu. Ani na konferencji prasowej po półfinale, ani po finale, ani w mediach społecznościowych.

Jak wynika z zestawienia opublikowanego przez ITF, 35-latek na przestrzeni czterech sezonów (2018-2021) był poddawany aż 78 testom na obecność niedozwolonych substancji w organizmie. To liczba zdecydowanie najwyższa ze wszystkich graczy czołówki rankingu ATP.

Ani razu wynik nie był pozytywny.