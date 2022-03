Dramatyczne wyznanie ukraińskiej tenisistki. "Nie mam teraz dokąd pójść"

Switolina robi sobie przerwę od tenisa. Jest wyczerpana psychicznie i fizycznie Elina Switolina... czytaj dalej » We wtorek Curenko przegrała z Francuzką Oceane Dodin 4:6, 6:7 (5-7) i odpadła w pierwszej rundzie Challengera w hiszpańskiej Marbelli.

Więcej niż o samym spotkaniu mówi się jednak o dramatycznym poście, jaki Ukrainka opublikowała po meczu w swoich mediach społecznościowych.

"Po najgorszym miesiącu mojego życia z ciągłym bólem głowy, atakami paniki i poczuciem winy z powodu wojny na Ukrainie, staję przed nowym wyzwaniem. Jako zawodniczka z Kijowa nie mam teraz dokąd pójść" - gorzko podsumowała trudną sytuację, w jakiej się znalazła.

"Teraz każdy Ukrainiec ma swoją koszmarną historię. Gdzie mam się udać?" - napisała ze smutkiem.



Piękna reakcja tenisowego świata

Na apel Curenko zareagował między innymi legendarny hiszpański zawodnik Emilio Sanchez.

- Moja akademia jest gotowa do pomocy ukraińskiej społeczności tenisowej. Możesz tutaj mieszkać, ja zapewniam wsparcie psychiczne i zakwaterowanie - napisał srebrny medalista olimpijski w deblu z 1988 roku.

W podobnym tonie wypowiedziała się legendarna Kim Clijsters, która swoją pomoc deklarowała już kilka tygodni wcześniej. Wówczas sprawa dotyczyła młodej Mariji Hlaholi, która szukała natychmiastowej ucieczki od wojny.

- Może przyjechać do mojej rodzinnej miejscowości w Belgii, gdzie prowadzę akademię - oświadczyła była liderka światowego rankingu.

Dzień po wydaniu oświadczenia sama Curenko zdecydowała się podziękować wszystkim za okazane przez ostatnie godziny wsparcie.

"Jestem niezmiernie wdzięczna całemu światu za chęć pomocy. Jestem przytłoczona emocjami płynącymi z Waszych szczerych słów. Teraz wiem na pewno, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję - napisała w środę na Twitterze.