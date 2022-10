Finałowa rywalka Świątek podczas lotu najdła się strachu. "Zaczęłam wariować"

W nocy z niedzieli na poniedziałek Vekić grała w finale turnieju w San Diego, gdzie przegrała z Igą Świątek. We wtorek wieczorem Chorwatka rozpoczęła już grę w Guadalajarze, a w pierwszej rundzie pokonała Laurę Pigossi 6:4, 6:1. Zawodnicy odmówili gry, mecze przeniesione do innego miasta. Kuriozalne sceny w Neapolu W dniach 17-23... czytaj dalej »

Vekić: to chyba była moja wina

Po spotkaniu z Brazylijką 26-latka ujawniła, że jej podróż helikopterem do Meksyku nie przebiegła całkowicie zgodnie z planem.

- Byłoby świetnie, gdyby nie fakt, że po 10 minutach lotu drzwi się otworzyły - powiedziała dziennikarzom po meczu z Pigossi.

- Właściwie to chyba była moja wina, bo przed startem było tak gorąco, że na chwilę otworzyłam drzwi, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. I chyba nie zamknęłam ich prawidłowo - wyjaśniła całą sytuację.

- Zaczęłam wariować. Panowie też się wystraszyli, ale oni siedzieli z tyłu, a ja z przodu. Pilot był jednak spokojny i powtarzał "No pasa nada", czyli "nie ma problemu" - zaznaczyła Chorwatka, tłumacząc, że po chwili zamknęła drzwi, a helikopter wylądował bezpiecznie.



Donna Vekic arrived @WTAGuadalajara by helicopter.



How'd that go?



"10 minutes into the flight, the door opened. I was freaking out. The guys were freaking out in the back because I was sitting in the front. The pilot was like, 'No pasa nada. No pasa nada' (laughs)." — WTA Insider (@WTA_insider) October 18, 2022





W drugiej rundzie w Guadalajarze rywalką Vekić będzie Rosjanka Weronika Kudiermietowa.