Thiem pełen respektu dla Hurkacza

Thiem ma w dorobku 12 tytułów, ale najbardziej prestiżowy jest ten ostatni, w turnieju rangi ATP World Tour Masters 1000. W finale kalifornijskiej imprezy Austriak pokonał słynnego Szwajcara Rogera Federera, który w ćwierćfinale odprawił z kwitkiem Hurkacza.

Po sukcesie w Kalifornii Thiem natychmiast przeniósł się na Florydę.

- Następnego dnia rano miałem już samolot do Miami. W niedzielę wieczorem tylko poszliśmy z całym sztabem na kolację do włoskiej knajpy. Byłem zbyt zmęczony na cokolwiek więcej. Mecz i wszystkie związane z nim emocje... to było wyczerpujące, więc poszedłem spać dość wcześnie - zaznaczył Thiem.

Austriak ma nadzieję, że tak jak jesienią ubiegłego roku zaliczy teraz kilka udanych występów na kortach twardych. W drugiej połowie ostatniego sezonu dotarł do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open, wygrał w Sankt Petersburgu, a w imprezie ATP Masters 1000 w Paryżu zatrzymał się na półfinale.

- Oczywiście, postaram się przedłużyć dobrą passę, tak jak to było po ostatnim US Open. Mam nadzieję, że teraz też zaliczę kilka tygodni z tak udanymi rezultatami, ale tutaj czeka mnie trudny mecz na początek - zaznaczył Austriak, nawiązując do pojedynku z Hurkaczem.

Zajmujący 54. miejsce w rankingu Polak ostatnio również błyszczy. Dotarł do ćwierćfinałów w Dubaju i w Indian Wells. W obu imprezach po drodze pokonał należącego do światowej czołówki Keia Nishikoriego (obecnie Japończyk jest szóstą rakietą świata). W obu też - podobnie jak w Miami - nigdy wcześniej nie startował. Awans do czołowej ósemki w Kalifornii to największy sukces w karierze 22-letniego wrocławianina.

W 1. rundzie turnieju w Miami, w której Thiem miał wolny los, młody Polak pokonał sklasyfikowanego o dwie pozycje wyżej Włocha Matteo Berrettiniego 6:4, 6:3.

Będący czwartą rakietą świata Thiem to jednak zdecydowanie większe wyzwanie dla Hurkacza. Dotychczas właśnie tenisiści zajmujący to miejsce na światowej liście byli jego najwyżej notowanymi rywalami. W ubiegłym roku Polak uległ w 2. rundzie French Open sklasyfikowanemu wówczas na tej pozycji Chorwatowi Marinowi Ciliciowi, a w minionym tygodniu w ćwierćfinale w Indian Wells Federerowi.